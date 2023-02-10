《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》近日，上海市奉賢區法院公開審理了期貨

居間人宋某、佘某涉嫌非法經營期貨交易咨詢業務案，這是全國首例期貨居間人非法經營期貨交

易咨詢業務案。

法院查明，２０１９年５月，宋某在武漢成立一家咨詢公司，並以該公司名義為上海、北京

的數家期貨公司提供居間服務，由相應的期貨公司按８０％－９０％的比例向其支付居間客戶的

交易手續費。２０１９年１１月，佘某入股２０％，參與經營，並負責員工培訓、信息發布等工

作。

經營期間，宋、佘二人在未經中證監批准、未取得期貨投資咨詢業務資格的情況下，招募員

工擔任期貨交易分析師、業務員，以開展期貨居間業務的名義變相從事期貨交易咨詢業務。宋、

佘二人還指使業務員在線「喊單」誘導投資者交易。截至２０２１年底，宋某、佘某等人向多名

客戶提供期貨交易咨詢服務，非法獲利逾２４萬元（人民幣．下同），宋某實際分得逾１９萬元

，佘某實際分得逾５萬元。被公安機關抓獲後，宋某退出違法所得１０萬元，佘某退出違法所得

５萬元。

最終，法院一審判處宋某有期徒刑一年並處罰金３０萬元；判處佘某有期徒刑八個月並處罰

金１０萬元。禁止兩人自刑罰執行完畢之日或者假釋之日起三年內從事期貨居間服務。

