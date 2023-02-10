《經濟通通訊社１０日專訊》美國政府周四（９日）在國會山的公開聽證和閉門通報中，拿

出了新證據，證明中國氣球可蒐集通訊信號。據《路透》引述美國官員稱，美國政府擬對涉及與

中國氣球有關連的中國企業採取行動，目前已確定了一家向中國軍方出售產品的中國氣球製造商

。美國政府相信，該間製造商與解放軍有密切關連，但沒有透露其名字。

負責研究美國軍方打撈到間諜氣球殘件的美國聯邦調查局（ＦＢＩ）稱，評估還處於早期階

段，已取得少量殘件，但未能有足夠資訊確認氣球的效用。



＊美國稱中國監視計劃覆蓋４０餘國＊



美國官員表示，飛越美國本土的中國氣球能夠蒐集通信信號，是中國軍方在４０多個國家實

施大範圍情報活動的組成部分。

官員們透露，美國政府披露了少量氣球的細節，包括飛越氣球的Ｕ－２偵查機拍攝的高清圖

像，顯示它載有一系列監控設備。這些設備可以收集和地理定位通信，一組太陽能電池板就提供

足夠電力來運行多個收集傳感器。另外，中國氣球上有西方製造的組件，上面寫著英語文字。

中國方面堅持稱這個氣球是一個民用氣象監測飛艇，偏離了航線，沒有危害。中國國防部發

言人譚克非周四表示，美方不負責任的嚴重錯誤做法沒有為兩軍開展對話交流創造應有的氛圍，

因此不接受美方關於兩國防長通話的提議。（ｊｔ）（ｚｚ）

