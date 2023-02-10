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AH股新聞

10/02/2023 09:21

《神州能源》據報國有煉廠加大採購俄石油，日均增幅高達５０萬桶

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據外電引述行業諮詢公司Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｓｐｅｃｔｓ的研
究報告稱，中國大型石油國企加大了俄羅斯原油的進口力度，表明中國準備好允許採購更多俄羅
斯原油。報告預計中國今年平均每天從俄羅斯進口的原油可能增加多達５０萬桶，至約２２０萬
桶。如果北京方面決定進口更多烏拉爾原油以補充商業或戰略石油儲備，這個數字可能上升至
２５０萬桶。
　　報告指出，中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）和中海油（００８８３）
（滬：６００９３８）近期恢復了俄羅斯原油海運進口，至少有三艘裝載烏拉爾原油的超級油輪
表示目的地為中國。中石化（００３８６）（滬：６０００２８）未來幾個月也可能加大進口烏
拉爾原油。另外，中國的民營煉廠在１２月初短暫暫停採購後，目前已繼續買入俄羅斯的
ＥＳＰＯ原油和索科爾原油（Ｓｏｋｏｌ）。
　　報告表示，中國國有煉廠在俄羅斯採購方面一直保持低調，由於北京方面沒有明確指示，一
直在等待增加烏拉爾等俄羅斯原油進口的時機。現在，中國政府準備好允許更多大型石油公司採
購在歐洲裝載的俄羅斯原油。（ｊｔ）

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