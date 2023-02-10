《經濟通通訊社１０日專訊》美國企業業績普遍強勁，或成為支持美聯儲繼續積極加息的理

據。滬深股市在通脹數據公布前稍稍低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１２％，報

３２６６﹒４４點，深綜指低開０﹒１２％，教育股造好，釀酒、能源股走低。

人行本周共開展１８４００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，對沖１２３８０億元

到期，累計共放水６０２０億，其中周三（８日）進行６４１０億元７天期逆回購，是三年來單

日最高的逆回購操作量。內媒評論指，人行無意坐視資金面收緊不管，仍在精準呵護市場流動性

的合理充裕；經濟復甦動能離不開貨幣政策持續有力地保駕護航，人行對今年貨幣政策取向的基

調是更為積極且精准支持實體經濟發展。

中國氣球風波持續發酵，美國當局在公開聽證和閉門通報中，指出氣球的生產商與解放軍有

直接關係，而中方此前多番強調氣球是民用無人飛艇。美國政府更指，氣球載有一系列監控設備

，能收集資料及定位，並發現了寫有英語字樣的組件。據報美國政府正考慮對與在美國領空搜集

情報有關聯的中國實體採取行動。

國內晶片代工龍頭中芯科技（００９８１）公布業績，上年度純利約１８﹒１８億美元，按

年增長６﹒８％，而第四季純利更按季急跌１８﹒１％，收入按季跌１５％。中芯科技指，展望

今年上半年行業周期尚在底部，外部不確定因素影響依然複雜，第一季度指引是收入預計環比下

降１０％至１２％，毛利率預計降至１９％到２１％之間。（ｅｙ）

