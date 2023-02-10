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AH股新聞

10/02/2023 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒６％，內地通脹回升但仍低預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔夜美股收低壓制風險情緒，投資者持續關注中美地緣政治風
險。滬深股市早盤略低開，統計局公布１月通脹回升但仍低於市場預期，滬綜指半日收跌
０﹒６％，報３２５０﹒８５點，深成指跌０﹒８３％，創業板指則跌１﹒１３％。
　　兩市半日成交５８１４億元（人民幣．下同），較上交易日同時段成交上升１２﹒５％，值
得留意的是北上資金再次轉為流出，循陸股通淨流出超過３５億元。
　　受春節效應和疫情防控優化等影響，食品價格和服務價格漲幅擴大，１月居民消費價格指數
（ＣＰＩ）同比漲幅２﹒１％，「破２」及創三個月高，惟略低預期的２﹒２％；扣除食品和能
源的核心ＣＰＩ同比上漲１％，創七個月高。受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行等影響，
１月ＰＰＩ同比降幅略擴至０﹒８％，連跌４個月，降幅較上月擴大０﹒１個百分點，遜於市場
預期下跌０﹒５％。
　
＊部分ＣｈａｔＧＰＴ概念股回軟＊
　
　　上演「７連板」的漢王科技（深：００２３６２）對此前深交所的關注函進行回復。這則回
復公告，機構的減持頗為引人關注。漢王科技在近期７連板過程中，去年三季報中的４家機構，
其中３家進行了減持，且部分機構減持比例較大。
　　部分ＣｈａｔＧＰＴ概念股再現回吐，漢王科技跌６％，慧博雲通（深：３０１３１６）跌
６﹒９％，嶺南股份（深：００２７１７）跌６﹒２％，信雅達（滬：６００５７１）跌
４﹒４％，宇信科技（深：３００６７４）跌３﹒８％。
　
＊內地通脹升溫，消費股走強＊
　
　　統計局城市司首席統計師董莉娟表示，１月份，居民消費價格有所上漲。隨著疫情防控政策
優化調整，出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、電影及演出票、旅遊價格
環比分別上漲２０﹒３％、１３％、１０﹒７％和９﹒３％。
　　食品、乳業、白酒等消費股走強，寶立食品（滬：６０３１７０）漲停，新乳業
（深：００２９４６）飆升７﹒６％，科拓生物（深：３００８５８）漲４﹒２％，金種子酒
（滬：６００１９９）升４﹒１％，紫燕食品（滬：６０３０５７）升３﹒８％，水井坊
（滬：６００７７９）升３﹒７％。
　　旅遊板塊震盪走強，君亭酒店（深：３０１０７３）升６﹒５％，錦江酒店
（滬：６００７５４）升５﹒６％，西域旅遊（深：３００８５９）升３﹒２％，曲江文旅
（滬：６００７０６）升２﹒９％，西安旅遊（深：０００６１０）升２﹒７％，嶺南控股
（深：０００５２４）升２﹒４％，中青旅（滬：６００１３８）升１﹒６％。（ｃａ）

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