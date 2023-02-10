《經濟通通訊社１０日專訊》外資再轉流出，今日通過滬股通、深股通流出３３﹒７４億元

（人民幣．下同）。Ａ股三大指數今日集體調整，滬綜指低開後窄幅上落，隨後大市沽壓加重，

跌幅一度擴大，全日收跌０﹒３％，報３２６０﹒６７點，全周累跌０﹒０８％。深成指今日收

跌０﹒５９％，創業板跌０﹒９６％。

光伏和新能源汽車股下挫，旅遊股逆市揚升。兩市全日成交８９２９億元，按日略少

０﹒９％。

華鑫證券首席策略分析師嚴凱文稱，目前中國整體通脹水平較溫和、屬正常水平，有助於國

內需求的回溫。但市場在３３００點整數關口附近，會面臨比較大的拋壓，近期中美關係反覆也

壓制了投資者風險偏好，資金在關鍵點位，情緒會比較謹慎。

國家統計局公布，受春節效應和疫情防控政策優化調整等因素影響，１月份，全國居民消費

價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒１％，「破２」及創三個月高，扣除食品和能源的核心ＣＰＩ同比

上漲１％，創七個月高。１月ＰＰＩ同比降幅略擴至０﹒８％，連跌４個月，降幅較上月擴大

０﹒１個百分點，遜於市場預期下跌０﹒５％，數據似乎表明製造業還沒有全速運轉。



＊大消費板塊集體走強＊



疫情防控鬆綁，統計局最新公布，１月出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租

賃費、電影及演出票、旅遊價格環比分別上漲２０﹒３％、１３％、１０﹒７％和９﹒３％。旅

遊股逆市走高，嶺南控股（深：０００５２４）升４﹒１％，西域旅遊（深：３００８５９）升

３﹒１％，中青旅（滬：６００１３８）、雲南旅遊（深：００２０５９）齊齊升近２％，眾信

旅遊（深：００２７０７）、黃山旅遊（滬：６０００５４）、桂林旅遊（深：０００９７８）

升１％。

另外，食品、乳業等大消費板塊走強，寶立食品（滬：６０３１７０）、新乳業

（深：００２９４６）漲停，黑芝麻（深：０００７１６）升６％，味知香

（滬：６０５０８９）升６﹒４％，一鳴食品（滬：６０５１７９）升６﹒３％，紫燕食品

（滬：６０３０５７）升３﹒２％，洽洽食品（深：００２５５７）升４％。



＊海天瑞聲衝高回落＊



ＣｈａｔＧＰＴ、ＡＩＧＣ等人工智能板塊總體呈現衝高回落走勢，漢王科技

（深：００２３６２）收深交所關注函，今日跌５﹒８％，慧博雲通（深：３０１３１６）急跌

１１﹒４％，嶺南股份（深：００２７１７）挫６﹒７％，信雅達（滬：６００５７１）跌

４﹒３％，宇信科技（深：３００６７４）跌２﹒９％。人氣股海天瑞聲（滬：６８８７８７）

回吐１﹒２３％，不過兔年１０個交易日累計漲幅達２００％。

有色板塊大跌，紫金礦業（滬：６０１８９９）跌１﹒８％，北方稀土

（滬：６００１１１）跌１﹒６％，華友鈷業（滬：６０３７９９）跌２﹒５％，中國鋁業

（滬：６０１６００）跌１﹒５％，金鉬股份（滬：６０１９５８）跌０﹒４％，西部超導

（滬：６８８１２２）跌逾３％，南山鋁業（滬：６００２１９）跌１﹒４％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１０６﹒３１ －０﹒５９

上證綜合指數 ３２６０﹒６７ －０﹒３０ ３４１７﹒００

深證綜合指數 ２１６４﹒７２ －０﹒４４ ５５１１﹒００

上證Ｂ股指數 ２９５﹒５２ －０﹒２０ １﹒２３

深證Ｂ股指數 １２３０﹒１４ ＋０﹒０６ ０﹒４２

上證１８０指數 ８６０１﹒５４ －０﹒５２

上證３８０指數 ６０１７﹒５５ －０﹒２０

深證成份指數 １１９７６﹒８５ －０﹒５９

中小創新指數 ２４９８﹒５４ －０﹒２７

深圳創業板指數 ２５４５﹒１６ －０﹒９６

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