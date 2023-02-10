《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒７１％，報８５８４﹒９７點，上

證３８０指數半日跌０﹒７２％，報５９８６﹒３４點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３４﹒７７億元，賣盤超買盤，

淨流出１４﹒７７億元。

時隔半年，白卡紙三大生產企業金光集團ＡＰＰ（含博匯紙業）、萬國太陽紙業、晨鳴紙業

再次同時發出漲價函，稱從２月１５日起，白卡紙價格將每噸上漲１００元。造紙股走強，博匯

紙業（滬：６００９６６）漲近４％，岳陽林紙（滬：６００９６３）升１﹒９％，冠豪高新

（滬：６００４３３）升０﹒７％。

據外媒援引知情人士報道，阿達尼集團目前為旗下澳洲和印尼發貨的數批煤炭，提供較亞洲

基準價格４％的折價。周四（９日）亞洲基準紐卡斯爾近月煤期貨大跌６％至２２５美元╱噸，

煤炭股走低，山煤國際（滬：６００５４６）跌２﹒６％，兗礦能源（滬：６００１８８）跌

２﹒７％。

有色板塊大跌，紫金礦業（滬：６０１８９９）跌１﹒８％，北方稀土

（滬：６００１１１）跌１﹒６％，華友鈷業（滬：６０３７９９）跌２﹒５％，中國鋁業

（滬：６０１６００）跌１﹒５％，金鉬股份（滬：６０１９５８）跌０﹒４％，西部超導

（滬：６８８１２２）跌逾３％，南山鋁業（滬：６００２１９）跌１﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

