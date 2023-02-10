《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒７１％，報８５８４﹒９７點，上
證３８０指數半日跌０﹒７２％，報５９８６﹒３４點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３４﹒７７億元，賣盤超買盤，
淨流出１４﹒７７億元。
時隔半年，白卡紙三大生產企業金光集團ＡＰＰ（含博匯紙業）、萬國太陽紙業、晨鳴紙業
再次同時發出漲價函，稱從２月１５日起，白卡紙價格將每噸上漲１００元。造紙股走強，博匯
紙業（滬：６００９６６）漲近４％，岳陽林紙（滬：６００９６３）升１﹒９％，冠豪高新
（滬：６００４３３）升０﹒７％。
據外媒援引知情人士報道，阿達尼集團目前為旗下澳洲和印尼發貨的數批煤炭，提供較亞洲
基準價格４％的折價。周四（９日）亞洲基準紐卡斯爾近月煤期貨大跌６％至２２５美元╱噸，
煤炭股走低，山煤國際（滬：６００５４６）跌２﹒６％，兗礦能源（滬：６００１８８）跌
２﹒７％。
有色板塊大跌，紫金礦業（滬：６０１８９９）跌１﹒８％，北方稀土
（滬：６００１１１）跌１﹒６％，華友鈷業（滬：６０３７９９）跌２﹒５％，中國鋁業
（滬：６０１６００）跌１﹒５％，金鉬股份（滬：６０１９５８）跌０﹒４％，西部超導
（滬：６８８１２２）跌逾３％，南山鋁業（滬：６００２１９）跌１﹒４％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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