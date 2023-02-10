《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５２％，報８６０１﹒５４點，

上證３８０指數收跌０﹒２％，報６０１７﹒５５點。

據外媒援引知情人士報道，阿達尼集團目前為旗下澳洲和印尼發貨的數批煤炭，提供較亞洲

基準價格４％的折價。周四（９日）亞洲基準紐卡斯爾近月煤期貨大跌６％至２２５美元╱噸，

煤炭股走低，山煤國際（滬：６００５４６）跌２﹒２％，兗礦能源（滬：６００１８８）跌

２﹒５％。

統計局最新公布，１月出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、電影及演

出票、旅遊價格環比分別上漲２０﹒３％、１３％、１０﹒７％和９﹒３％。旅遊股逆市走強，

中青旅（滬：６００１３８）升近２％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升１﹒４％。

時隔半年，白卡紙三大生產企業金光集團ＡＰＰ（含博匯紙業）、萬國太陽紙業、晨鳴紙業

再次同時發出漲價函，稱從２月１５日起，白卡紙價格將每噸上漲１００元人民幣。造紙股走強

，博匯紙業（滬：６００９６６）升４﹒２％，岳陽林紙（滬：６００９６３）升１﹒５％，冠

豪高新（滬：６００４３３）升０﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

