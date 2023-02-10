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AH股新聞

10/02/2023 11:32

《深股通》深成指半日跌０﹒８３％，中小創新指跌０﹒６７％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指半日跌０﹒８３％，報１１９４８﹒２９點，深證中
小創新指數半日跌０﹒６７％，報２４８８﹒６３點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３９﹒３億元，賣盤超買盤，淨
流出１９﹒３億元。
　　上演「７連板」的漢王科技（深：００２３６２）遭部分機構減持，半日股價挫近６％。除
了漢王科技，近日現身龍虎榜的ＣｈａｔＧＰＴ概念股中，機構淨賣出多隻個股。部分
ＣｈａｔＧＰＴ概念股再現回吐，慧博雲通（深：３０１３１６）跌６﹒９％，嶺南股份
（深：００２７１７）跌６﹒２％，同花順（深：３０００３３）跌０﹒９％。
　　據特斯拉中國官網，國產特斯拉Ｍｏｄｅｌ　Ｙ後輪驅動漲價２０００元，起售價
２６﹒１９萬元，交付周期延長為２－５周，此前為１－４周。特斯拉概念股走勢向下，寧德時
代（深：３００７５０）跌近１％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌２﹒６％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）跌３﹒５％，中航光電（深：００２１７９）跌０﹒８％。
　　新能源汽車概念板塊大跌，比亞迪（深：００２５９４）挫２﹒５％，匯川技術
（深：３００１２４）跌０﹒８％，陽光電源（深：３００２７４）跌２﹒４％，億緯鋰能
（深：３０００１４）跌１﹒５％，長安汽車（深：０００６２５）跌１﹒７％，天齊鋰業
（深：００２４６６）跌２﹒６％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌３﹒５％，恩捷股份
（深：００２８１２）跌１％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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