《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指半日跌０﹒８３％，報１１９４８﹒２９點，深證中

小創新指數半日跌０﹒６７％，報２４８８﹒６３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３９﹒３億元，賣盤超買盤，淨

流出１９﹒３億元。

上演「７連板」的漢王科技（深：００２３６２）遭部分機構減持，半日股價挫近６％。除

了漢王科技，近日現身龍虎榜的ＣｈａｔＧＰＴ概念股中，機構淨賣出多隻個股。部分

ＣｈａｔＧＰＴ概念股再現回吐，慧博雲通（深：３０１３１６）跌６﹒９％，嶺南股份

（深：００２７１７）跌６﹒２％，同花順（深：３０００３３）跌０﹒９％。

據特斯拉中國官網，國產特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ後輪驅動漲價２０００元，起售價

２６﹒１９萬元，交付周期延長為２－５周，此前為１－４周。特斯拉概念股走勢向下，寧德時

代（深：３００７５０）跌近１％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌２﹒６％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）跌３﹒５％，中航光電（深：００２１７９）跌０﹒８％。

新能源汽車概念板塊大跌，比亞迪（深：００２５９４）挫２﹒５％，匯川技術

（深：３００１２４）跌０﹒８％，陽光電源（深：３００２７４）跌２﹒４％，億緯鋰能

（深：３０００１４）跌１﹒５％，長安汽車（深：０００６２５）跌１﹒７％，天齊鋰業

（深：００２４６６）跌２﹒６％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌３﹒５％，恩捷股份

（深：００２８１２）跌１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

