《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指今日收跌０﹒５９％，報１１９７６﹒８５點，深證

中小創新指數收跌０﹒２７％，報２４９８﹒５４點。

隨著內地對疫情防控鬆綁，當地旅遊行業亦迎來復甦。據內媒報道，北京、廣州、杭州、重

慶等地酒店目前房量緊俏，部分酒店滿房狀態已持續數日。酒店及餐飲板塊拉升，君亭酒店

（深：３０１０７３）抽升５﹒４％，西安飲食（深：０００７２１）升逾５％，華天酒店

（深：０００４２８）升３﹒５％。

據特斯拉中國官網，國產特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ後輪驅動漲價２０００元，起售價

２６﹒１９萬元，交付周期延長為２－５周，此前為１－４周。特斯拉概念股走勢向下，寧德時

代（深：３００７５０）跌１﹒６％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌２﹒６％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）跌３﹒４％，中航光電（深：００２１７９）跌０﹒５％。

新能源汽車概念板塊大跌，股神巴菲特再減持比亞迪Ｈ股，半年來第九次減持比亞迪，累計

套現約５０﹒６３億元，比亞迪（深：００２５９４）挫２﹒２％，匯川技術

（深：３００１２４）跌０﹒７％，陽光電源（深：３００２７４）跌１﹒９％，億緯鋰能

（深：３０００１４）跌１﹒２％，長安汽車（深：０００６２５）跌１﹒４％，天齊鋰業

（深：００２４６６）跌２﹒６％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌３﹒４％，恩捷股份

（深：００２８１２）跌１﹒２％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

