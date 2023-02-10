《經濟通通訊社１０日專訊》據外媒援引知情人士報道，前亞洲第二大富豪、印度商品貿易

大亨阿達尼集團目前為旗下澳洲和印尼發貨的數批煤炭，提供較亞洲基準價格４％的折價。雖然

阿達尼沒有明說提供折扣的原因，同時也不是市場上唯一打折的生產商，但此舉表明阿達尼或面

臨業務危機壓力，以此加快周轉。

阿達尼集團在印尼、澳洲和印度有接近每年５０００萬噸的煤礦產能，除了供應集團內部的

電力公司使用外，還會向全球市場銷售。

最新的動向也將為大起大落的煤炭市場注入新的不確定性，繼煤炭市場經歷「煤超瘋」的一

年後，周四（９日）亞洲基准紐卡斯爾近月煤期貨大跌６％至２２５美元╱噸，差不多較去年９

月的高點折價近半。

滬深煤炭股普遍走低，山煤國際（滬：６００５４６）跌１﹒９％，兗礦能源

（滬：６００１８８）跌１﹒３％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌１﹒３％，山西焦煤

（深：０００９８３）、美錦能源（深：０００７２３）、華陽股份（滬：６００３４８）、平

煤股份（滬：６０１６６６）、陝西煤業（滬：６０１２２５）、中能源（滬：６０１８９８）

、中國神華（滬：６０１０８８）等跌近１％。



＊挪威主權基金已沽清阿達尼持股＊



經歷１月底華爾街空頭狙擊後，去年年底財富值一度高居全球第二的阿達尼身家蒸發逾千億

美元。在最新的福布斯實時富豪榜上，他的位置已經跌至全球第１７位。面對空頭對其利用海外

實體操縱股價、財務造假的指控，阿達尼集團始終堅決否認，但資本市場的搖擺不定意味著問題

遠遠沒有到結束的時候。

指數供應商明晟公司（ＭＳＣＩ）周四表示正評估阿達尼集團旗下上市公司的流動性問題。

分析指出，如果公司被剔出指數，將會引發新一輪的巨額被動拋盤。非常湊巧的是，挪威主權財

富基金也在周四確認，年初至今基金已經拋掉了所有阿達尼集團旗下上市公司的股票，價值約２

億美元。挪威基金給出的理由是不符合ＥＳＧ投資標準，特別是環境問題。（ｊｔ）

