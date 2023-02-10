《經濟通通訊社１０日專訊》隨著內地對疫情防控鬆綁，當地旅遊行業亦迎來復甦。統計局

最新公布，１月出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、電影及演出票、旅遊

價格環比分別上漲２０﹒３％、１３％、１０﹒７％和９﹒３％。

而據內媒報道，北京、廣州、杭州、重慶等地酒店目前房量緊俏，部分酒店滿房狀態已持續

數日。報道引述重慶某酒店工作人員，附近的酒店差不多都被訂完。北京的酒店人士表示，基本

上周邊酒店的價格都是往上漲的，部分房型價位較春節增長２００元人民幣左右，目前房間已被

訂到３月底了。有酒店給出的「五一」房間入住報價高出當前同房型標價的兩倍以上，熱門民宿

「五一」已無房。

旅遊股逆市走強，嶺南控股（深：０００５２４）漲逾４％，中青旅（滬：６００１３８）

升２﹒１％，西域旅遊（深：３００８５９）升３﹒２％，雲南旅遊（深：００２０５９）升近

２％，眾信旅遊（深：００２７０７）升１﹒３％，桂林旅遊（深：０００９７８）、黃山旅遊

（滬：６０００５４）、麗江股份（深：００２０３３）升約１％。

酒店及餐飲板塊持續拉升，同慶樓（滬：６０５１０８）飆近７％，君亭酒店

（深：３０１０７３）抽升６﹒７％，錦江酒店（滬：６００７５４）升６﹒６％，西安飲食

（深：０００７２１）升６﹒２％，金陵飯店（滬：６０１００７）升４﹒６％，首旅酒店

（滬：６００２５８）升５﹒２％，華天酒店（深：０００４２８）、全聚德

（深：００２１８６）升近３％。（ｊｔ）

