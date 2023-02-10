《經濟通通訊社１０日專訊》隨著內地對疫情防控鬆綁，當地旅遊行業亦迎來復甦。統計局
最新公布，１月出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、電影及演出票、旅遊
價格環比分別上漲２０﹒３％、１３％、１０﹒７％和９﹒３％。
而據內媒報道，北京、廣州、杭州、重慶等地酒店目前房量緊俏，部分酒店滿房狀態已持續
數日。報道引述重慶某酒店工作人員，附近的酒店差不多都被訂完。北京的酒店人士表示，基本
上周邊酒店的價格都是往上漲的，部分房型價位較春節增長２００元人民幣左右，目前房間已被
訂到３月底了。有酒店給出的「五一」房間入住報價高出當前同房型標價的兩倍以上，熱門民宿
「五一」已無房。
旅遊股逆市走強，嶺南控股（深：０００５２４）漲逾４％，中青旅（滬：６００１３８）
升２﹒１％，西域旅遊（深：３００８５９）升３﹒２％，雲南旅遊（深：００２０５９）升近
２％，眾信旅遊（深：００２７０７）升１﹒３％，桂林旅遊（深：０００９７８）、黃山旅遊
（滬：６０００５４）、麗江股份（深：００２０３３）升約１％。
酒店及餐飲板塊持續拉升，同慶樓（滬：６０５１０８）飆近７％，君亭酒店
（深：３０１０７３）抽升６﹒７％，錦江酒店（滬：６００７５４）升６﹒６％，西安飲食
（深：０００７２１）升６﹒２％，金陵飯店（滬：６０１００７）升４﹒６％，首旅酒店
（滬：６００２５８）升５﹒２％，華天酒店（深：０００４２８）、全聚德
（深：００２１８６）升近３％。（ｊｔ）