《經濟通通訊社１０日專訊》中汽協數據顯示，１月，汽車市場表現平淡，汽車產銷環比、
同比均呈現兩位數下滑。月產銷分別為１５９﹒４萬輛和１６４﹒９萬輛，環比分別下降
３３﹒１％和３５﹒５％，同比分別下降３４﹒３％和３５％。
分析指，受傳統燃油車購置稅優惠政策和新能源汽車補貼等政策退出、年末廠家衝量效應，
同時疊加今年春節假期提前至１月，企業生產經營時間減少等因素影響，消費者提前透支需求。
＊１月新能源汽車產銷環比降低近五成，同比微降＊
新能源車方面，數據顯示，１月新能源汽車產銷分別達到４２﹒５萬輛和４０﹒８萬輛，環
比分別下降４６﹒６％和４９﹒９％，同比分別下降６﹒９％和６﹒３％，市場佔有率達到
２４﹒７％。與２０２２年春節月２月份相比，產銷分別增長１５﹒４％和２２﹒２％。
出口方面，１月汽車企業出口３０﹒１萬輛，環比下降７﹒１％，同比增長３０﹒１％。分
車型看，乘用車出口２５萬輛，環比下降８﹒９％，同比增長３５﹒６％；商用車出口５萬輛，
環比增長３﹒５％，同比增長８﹒１％。新能源汽車出口８﹒３萬輛，環比增長１﹒１％，同比
增長４８﹒２％。
＊有效需求不足致使汽車消費恢復滯後＊
中汽協表示，展望一季度，中國汽車工業穩增長任務依然十分艱巨，國內有效需求不足致使
汽車消費恢復還比較滯後，需要政策持續提振。近期各政府主管部門均表示將繼續穩定和擴大汽
車消費，同時多地陸續出台促進汽車消費和鼓勵新能源汽車發展政策，加之節後各地大規模基建
工程陸續開工，為汽車市場發展注信心。（ｄｗ）