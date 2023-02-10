《經濟通通訊社１０日專訊》中汽協數據顯示，１月，汽車市場表現平淡，汽車產銷環比、

同比均呈現兩位數下滑。月產銷分別為１５９﹒４萬輛和１６４﹒９萬輛，環比分別下降

３３﹒１％和３５﹒５％，同比分別下降３４﹒３％和３５％。

分析指，受傳統燃油車購置稅優惠政策和新能源汽車補貼等政策退出、年末廠家衝量效應，

同時疊加今年春節假期提前至１月，企業生產經營時間減少等因素影響，消費者提前透支需求。



＊１月新能源汽車產銷環比降低近五成，同比微降＊



新能源車方面，數據顯示，１月新能源汽車產銷分別達到４２﹒５萬輛和４０﹒８萬輛，環

比分別下降４６﹒６％和４９﹒９％，同比分別下降６﹒９％和６﹒３％，市場佔有率達到

２４﹒７％。與２０２２年春節月２月份相比，產銷分別增長１５﹒４％和２２﹒２％。

出口方面，１月汽車企業出口３０﹒１萬輛，環比下降７﹒１％，同比增長３０﹒１％。分

車型看，乘用車出口２５萬輛，環比下降８﹒９％，同比增長３５﹒６％；商用車出口５萬輛，

環比增長３﹒５％，同比增長８﹒１％。新能源汽車出口８﹒３萬輛，環比增長１﹒１％，同比

增長４８﹒２％。



＊有效需求不足致使汽車消費恢復滯後＊



中汽協表示，展望一季度，中國汽車工業穩增長任務依然十分艱巨，國內有效需求不足致使

汽車消費恢復還比較滯後，需要政策持續提振。近期各政府主管部門均表示將繼續穩定和擴大汽

車消費，同時多地陸續出台促進汽車消費和鼓勵新能源汽車發展政策，加之節後各地大規模基建

工程陸續開工，為汽車市場發展注信心。（ｄｗ）

