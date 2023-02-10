《經濟通通訊社１０日專訊》１月新增信貸開門紅，人民銀行公布，１月人民幣貸款增加

４﹒９萬億元（人民幣．下同），高於市場預期４萬億元，並創紀錄新高，同比多增９２２７億

元。分部門看，住戶貸款增加２５７２億元，其中，短期貸款增加３４１億元，中長期貸款增加

２２３１億元；企（事）業單位貸款增加４﹒６８萬億元，其中，短期貸款增加１﹒５１萬億元

，中長期貸款增加３﹒５萬億元，票據融資減少４１２７億元；非銀行業金融機構貸款減少

５８５億元。

１月末，本外幣貸款餘額２２４﹒８萬億元，同比增長１０﹒６％。月末人民幣貸款餘額

２１９﹒７５萬億元，同比增長１１﹒３％，增速比上月末高０﹒２個百分點，比上年同期低

０﹒３個百分點。



＊１月人民幣存款增加６﹒８７萬億元，外幣存款餘額降＊



１月末，本外幣存款餘額２７１﹒３９萬億元，同比增長１１﹒９％。月末人民幣存款餘額

２６５﹒３９萬億元，同比增長１２﹒４％，增速分別比上月末和上年同期高１﹒１個和３﹒２

個百分點。

１月份人民幣存款增加６﹒８７萬億元，同比多增３﹒０５萬億元。其中，住戶存款增加

６﹒２萬億元，非金融企業存款減少７１５５億元，財政性存款增加６８２８億元，非銀行業金

融機構存款增加１﹒０１萬億元。

１月末，外幣存款餘額８８７８億美元，同比下降１３﹒３％。１月份外幣存款增加３３９

億美元，同比多增６７億美元。（ｃｔ）

