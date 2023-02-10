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AH股新聞

10/02/2023 17:05

【聚焦數據】人行：１月社會融資規模存量同比增９﹒４％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，初步統計，２０２３年１月末社會融資規模存
量為３５０﹒９３萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒４％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２１８﹒１９萬億元，同比增長１１﹒１％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒７８萬億元，同比下降２１﹒６％；委托貸款餘
額為１１﹒３１萬億元，同比增長３﹒５％；信托貸款餘額為３﹒７４萬億元，同比下降
１２﹒６％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒９６萬億元，同比下降１４﹒９％；企業債券餘
額為３１﹒０２萬億元，同比增長１﹒９％；政府債券餘額為６０﹒６萬億元，同比增長
１２﹒９％；非金融企業境內股票餘額為１０﹒７３萬億元，同比增長１１﹒７％。
　　從結構看，１月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒２％
，同比高１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比低０﹒２
個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒２％，同比低０﹒２個百分點；信托貸款餘額佔比１﹒１％，
同比低０﹒２個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比低０﹒３個百分點；企
業債券餘額佔比８﹒８％，同比低０﹒７個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒３％，同比高
０﹒６個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒１％，同比高０﹒１個百分點。（ｃａ）
　
　
　

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