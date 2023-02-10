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AH股新聞

10/02/2023 11:32

【ＡＩ熱潮】華為加入戰局：ＣｈａｔＧＰＴ相關模型領域早有布局

　　《經濟通通訊社１０日專訊》對於華為在類似ＣｈａｔＧＰＴ方向上的布局，華為計算產品
線相關負責人表示，公司２０２０年開始在大模型開始有布局，２０２１年發布了鵬城盤古大模
型，是業界首個千億級生成和理解中文ＮＬＰ大模型。
　　在大模型產業化方面，華為已發起了智能遙感開源生態聯合體、多模態人工智能產業聯合體
，智能流體力學產業聯合體等。華為將以聯合體的模式把科研院所、產業廠商等結合起來，更好
地讓大模型產業形成正向的閉環回路。（ｃａ）

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