《經濟通通訊社１０日專訊》對於華為在類似ＣｈａｔＧＰＴ方向上的布局，華為計算產品

線相關負責人表示，公司２０２０年開始在大模型開始有布局，２０２１年發布了鵬城盤古大模

型，是業界首個千億級生成和理解中文ＮＬＰ大模型。

在大模型產業化方面，華為已發起了智能遙感開源生態聯合體、多模態人工智能產業聯合體

，智能流體力學產業聯合體等。華為將以聯合體的模式把科研院所、產業廠商等結合起來，更好

地讓大模型產業形成正向的閉環回路。（ｃａ）

