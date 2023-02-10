《經濟通通訊社１０日專訊》國家衞健委人口監測與家庭發展司司長楊文莊撰文表示，建立

生育支持政策體系要持續加快推進，要鼓勵地方在降低生育、養育、教育成本方面積極探索及大

膽創新，重視增強生育政策包容性。

文章又稱，經濟負擔、子女照料、女性對職業發展的擔憂等仍是制約家庭生育的主要因素，

歸根到底是生育、養育子女的成本太高。

該文章指出，建立生育支持政策體系的出發點和落腳點，是降低「三育」成本，要抓住「十

四五」（２０２１至２０２５年）人口發展的重要窗口期，加快推進生育支持各項工作；努力提

升生育水平，提高人口素質，改善人口結構。

中國人口負增長較預期來的早，去年中國人口出現６１年來首次下降；數據顯示，去年底全

國人口總量１４﹒１１億人，按年減少８５萬人。



＊官方呼籲大學生捐精補貼４５００元人民幣＊



多地正陸續推出鼓勵生育的支持舉措。四川省近日修訂生育登記服務管理辦法，取消了對登記

對象是否結婚的限制條件，並取消了生育數量的限制。新政將於２月１５日起施行，有效期五年

。

雲南省人類精子庫日前發布倡議書，倡議大學生捐精，並明確身高１６５ｃｍ以上、無色盲

色弱、傳染病，以及大專及以上學歷或在讀等條件；合格者完成全部捐獻，將獲得總計４５００

元（人民幣．下同）的現金補貼。

至於深圳市衛健委則發布育兒補貼管理辦法徵求意見稿，按照夫妻生育子女的數量發放不同

額度補貼，其中一次性補貼３０００－１００００元，每年發放１５００－３０００元育兒補貼

，生育第三孩累計補貼１﹒９萬元；補貼至子女滿三周歲之日止。（ｃａ）

