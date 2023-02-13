《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》開年以來，已有５家支付機構「離場」。

２月１０日，人行官網更新了支付機構已註銷許可名單，名單上新增５家機構。本次更新後，行

業累計註銷支付牌照數量已達７５張，擁有支付業務許可的機構僅１９６家，支付牌照再次縮減

。

信息顯示，５家註銷支付牌照的機構分別為供銷中百支付有限公司、成都支付通新信息技術

服務有限公司、江蘇大賀會支付商務服務有限公司、北京恒達新源支付有限公司、深圳市騰付通

電子支付科技有限公司。



＊主動註銷支付牌照機構的佔大多數＊



本次註銷的５張支付牌照中，僅騰付通支付的註銷原因為「不予續展」，其餘４家在支付業

務許可證註銷備注中顯示為「不再續展」。

博通咨詢首席分析師王蓬博表示，「不予續展在最近央行註銷的支付牌照中並不常見。目前

離場的支付機構主動註銷支付牌照的佔大多數，不予續展說明瞭支付機構可能存在違規情形。」

從支付牌照業務類型來看，中百支付、大賀會支付、恒達新源支付持有的牌照業務類型是預

付卡發行與受理業務，成都支付通持有的是四川省銀行卡收單業務牌照。而騰付通支付的支付牌

照業務類型包括互聯網支付業務、移動電話支付業務、銀行卡收單業務，業務範圍覆蓋全國，是

目前註銷支付牌照中業務類型較為全面的機構。

自２０１１年簽發首批第三方支付牌照算起，人行總計發出２７１張支付牌照，截至

２０２３年２月１０日已縮減至１９６張，合計註銷７５張。僅２０２２年就有超２０家機構註

銷支付牌照，其中預付卡類業務機構佔比超八成。

