《經濟通通訊社１３日專訊》官媒《人民日報》發表文章指出，多位知名民營企業負責人共

話信心之源、發展之要。京東（０９６１８）首席執行官徐雷表示，在煙火氣中感受經濟活力；

２０２３年中國經濟將實現整體性好轉，對此充滿信心。

小米集團（０１８１０）董事長雷軍表示，今年是爭創一流企業的機遇之年；中央經濟工作

會議對堅持「兩個毫不動搖」的表述，傳遞了支持民營經濟和民營企業發展壯大的最強音。剛過

去的春節假期，國內多個行業消費快速回暖，勢頭強勁。

比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）董事長王傳福表示，市場為我們搭好大舞台；

將結合技術優勢，積極發揮龍頭企業產業鏈帶動作用，形成更大規模產業集群，為國家和地方經

濟社會發展作貢獻。

格力電器（深：０００６５１）董事長董明珠表示，消費升級帶來發展底氣，整個行業正在

向場景化、綠色化、智能化方向升級。家電消費升級帶來的時代機遇，就是穩定發展的最大底氣

。

百度（０９８８８）董事長李彥宏表示，把信心傳遞給每一個人。技術創新驅動增長。下一

個驅動大增長的技術創新是人工智能。中國有足夠多的技術應用場景，有全球最完備的產業體系

，有不斷完善的新型基礎設施，有大量受過良好教育的技術人才，隨著創新環境不斷優化，大規

模的創新成果必然會在中國持續湧現。（ｅｗ）

