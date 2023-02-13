《經濟通通訊社１３日專訊》銀保監發布《商業銀行金融資產風險分類辦法》７月１日起正

式施行。其核心內容是：商業銀行應對承擔信用風險的全部表內外金融資產開展風險分類。商業

銀行的風險分類對象，由貸款擴展至承擔信用風險的全部金融資產。

銀保監有關部門負責人就此解讀時表示，已經就《辦法》的影響，包括對信貸資產和非信貸

資產在內的商業銀行金融資產進行了定量測算。測算結果顯示，《辦法》的影響總體可控，中國

商業銀行金融資產質量整體處於較好水平。負責人並稱，正在研究針對所有不良資產的風險緩釋

手段。



＊金融資產按風險程度分為五類＊



針對非信貸類資產的風險分類標準不明確、範圍也較為隨意。銀保監有關部門負責人表示，

《辦法》的規定有利於將所有承擔信用風險的資產納入分類範圍，有利於信用風險的全面準確防

範和化解。

具體而言，金融資產按照風險程度分為五類，分別為正常類、關注類、次級類、可疑類、損

失類，後三類合稱不良資產。

（一）正常類：債務人能夠履行合同，沒有客觀證據表明本金、利息或收益不能按時足額償

付。

（二）關注類：雖然存在一些可能對履行合同產生不利影響的因素，但債務人目前有能力償

付本金、利息或收益。

（三）次級類：債務人無法足額償付本金、利息或收益，或金融資產已經發生信用減值。

（四）可疑類：債務人已經無法足額償付本金、利息或收益，金融資產已發生顯著信用減值

。

（五）損失類：在採取所有可能的措施後，只能收回極少部分金融資產，或損失全部金融資

產。

根據《辦法》，商業銀行應對表內承擔信用風險的金融資產進行風險分類，包括但不限於貸

款、債券和其他投資、同業資產、應收款項等。

表外項目中承擔信用風險的，應按照表內資產相關要求開展風險分類。商業銀行交易帳簿下

的金融資產以及衍生品交易形成的相關資產不包括在《辦法》之內。（ｅｗ）

