《經濟通通訊社１３日專訊》人行上周五公布，１月新增人民幣貸款衝至４﹒９萬億元，創

下紀錄新高，較去年同期多增９２２７億元（人民幣．下同）；當月社融增量為５﹒９８萬億元

，為歷史次高，但較去年同期減少１９５９億元。１月末，社會融資規模存量為３５０﹒９３萬

億元，按年增長９﹒４％，增速創有數據記錄以來新低。１月末廣義貨幣供應量增加（Ｍ２）同

比增１２﹒６％，明顯高於市場預期。

對此，中信證券研報指出，１月新增人民幣貸款達到４﹒９萬億元，較去年同期多增九千多

億元，這是在高基數和春節假期期間實現的，說明這一數據的「含金量」很高。從貸款結構來看

，企業中長期貸款是增長的主力，而居民中長期貸款依舊低迷。這一方面是因為地產銷售不佳且

提前償還房貸的規模很大，另一方面是因為去年１月基數較高，２０２１年底按揭額度不足，積

壓的需求在２０２２年１月集中釋放。

中信證券指，今年２月票據利率依舊很高，可能是１月底部分貸款推遲到２月投放，因此２

月信貸有望繼續保持高增，強化經濟復甦預期。

對於社融增速下降至９﹒４％，中信證券指出，雖然信貸增長顯著，但是企業債、政府債、

未貼現票據和外幣貸款均有拖累。其中，企業債是最大拖累，已連續第三個月同比少增，仍是因

為理財贖回導致的債市波動。（ｌｃ）

