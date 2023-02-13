《經濟通通訊社１３日專訊》政策引導貸款提前發力，推動１月份新增貸款達４﹒９萬億元

人民幣的歷來單月新高，較市場預期的４﹒２萬億元人民幣為多。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析指，１月新增信貸強勁主要貢獻來自企業部門，

居民信貸仍偏低迷。企業信貸強勁一方面是金融機構積極備戰「開門紅」，另一方面是基建、製

造業帶動，寬信用政策效果顯現；居民信貸需求仍低迷，與國內房地產市場暫時低迷有關，但居

民１月短期信貸邊際改善，一定程度釋放消費活動趨暖跡象。

１月社融數據同比少增，主要受債券淨融資下滑拖累，加上外幣新增貸款和表外融資繼續較

去年收縮，抵銷了銀行信貸影響。其中，１月企業債淨融資收縮幅度最大，目前債券市場情緒處

於恢復階段，加之銀行信貸成本穩步下降，也不排除部分企業轉向表內信貸融資。

周茂華稱，１月金融數據反映居民消費偏弱，而支持消費復甦，需要重視居民消費能力、消

費信心和意願，合理降低消費成本。同時，繼續支持因城施策，用足穩樓市政策空間，推動樓市

加快復甦。

不過，由於１月金融數據容易受季節因素干擾，他預計，人行仍需要觀察２月數據，但整體

上，消費和內需恢復，仍需要政策保駕護航，營造適度寬鬆貨幣環境，暢通貨幣政策傳導，助力

寬信用。（ｌｃ）

