《經濟通通訊社１３日專訊》人行上周五（１０日）公布，１月新增人民幣貸款衝至４﹒９

萬億元（人民幣．下同），創下紀錄新高；當月社融增量為５﹒９８萬億元為歷史次高，但較去

年同期減少１９５９億元。１月末，社融存量為３５０﹒９３萬億元，按年增９﹒４％，增速創

有數據記錄以來新低。１月末，Ｍ２按年增１２﹒６％，亦明顯高於市場預期。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤分析指，１月新增人民幣貸款中，

新增企業中長期貸款增加，呼應了監管部門要求銀行信貸「應放盡放」，以及政策性銀行對基建

項目持續提供信貸支持。另一方面，新增中長期住戶貸款依然乏力，主要由於房地產銷售較弱，

近期部分業主提前償還房貸可能也有影響。

汪濤指，１月信貸超預期主要受企業中長期貸款推動，反映了政策推動增加信貸供給，特別

是基建項目和房地產行業。在房地產行業政策放鬆的推動下，未來幾個月房地產銷售和相關信貸

需求或將企穩並開始改善。隨著消費反彈，消費信貸也可能有所恢復。另一方面，整體製造業和

基建相關信貸需求增速可能較２０２２年放緩。

她預計，２０２３年整體財政赤字率和地方政府專項債券額度小幅上升，預計年底信貸增速

可能升至約１０％，如果政策支持力度強於預期，信貸增速也可能會升至１１％甚至更高。

（ｌｃ）

