《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指低開２８０點，報２０９１０點。最高升３９點報
２１２３０點，最低跌３９０點報２０７９９點。恒指收報２１１６４點，跌２６點或
０﹒１２％。
北水全日淨流入３１﹒８６億元，減少１﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、盈富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是香
港交易所（００３８８）、工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１１２０﹒７４億元減少６﹒４％。其中港股通成交３２１﹒５億元，佔總成交
２８﹒７％。
＊明天鮮花類訂單騎手獲美團補貼＊
據《中國證券網》報道，美團將針對鮮花、美妝、手機等「大體積、大重量、高價格」訂單
，優化配送規則。以配送一部手機為例，騎手可獲基礎配送費疊加高價單補貼，在路程大致相同
的情況下，送一單收入約等於平時的四單。
美團配送此前通過懇談會等渠道聽取騎手意見，從調度機制、配送時間、配送補貼及申訴免
責多個環節進行了規則優化。
僅今年情人節當天，美團配送預計將投入約６００萬元人民幣，用於鮮花類訂單的騎手配送
費補貼。除了配送補貼，在大訂單調度機制上，美團配送也會優先匹配訂單少、餐箱空間充足的
騎手。同時在搶單池展示「商品大體積」等標簽，幫助騎手判斷是否接單；配送時間上，充分考
慮大訂單的配送難度，保障騎手時間充足和安全行駛；申訴免責上，對於無法配送的訂單，騎手
可通過異常場景申訴獲得免責，保障正當權益。
美團升０﹒０７％報１４８﹒２元，北水淨買入７﹒３億元；盈富基金升０﹒１９％報
２１﹒３４元，北水淨買入５﹒８億元；騰訊控股升０﹒８３％報３８６﹒６元，北水淨買入
３﹒５億元。
香港交易所無升跌報３３５元，北水淨賣出１﹒８億元；工商銀行跌０﹒２５％報４﹒０３
元，北水淨賣出１﹒６億元；建設銀行跌０﹒６％報４﹒９５元，北水淨賣出９３００－萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ７﹒３１
盈富基金 （０２８００） ５﹒８３
騰訊控股 （００７００） ３﹒５３
快手 （０１０２４） ２﹒２５
小米集團 （０１８１０） １﹒９５
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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香港交易所 （００３８８） －１﹒８４
工商銀行 （０１３９８） －１﹒５７
建設銀行 （００９３９） －０﹒９３
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒５６
華能國際電力股份 （００９０２） －０﹒３７
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