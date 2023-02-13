《經濟通通訊社１３日專訊》內地禁止跨境炒股進一步落實，繼耀才證券（０１４２８）暫
時關閉內地身份開戶客戶的帳戶後，據報國泰君安國際（０１７８８）已經暫停內地居民身份開
戶。
耀才證券近日通過郵件告知客戶，決定２月１６日起暫時關閉內地身份開戶客戶的帳戶。針
對內地客戶帳戶內的資產，有三個具體解決方案。第一，證券帳戶暫停買入功能，只可沽出；第
二，期貨、期權、槓桿式外匯、貴金屬帳戶不可開立新倉，只可平倉；第三，客戶需於２０２３
年２月２３日前提取帳戶內的全部餘款。若超期仍未提取餘款，該券商會把餘款自動存入客戶事
先登記的指定提款銀行帳戶內。
國泰君安國際客服部工作人員則稱，內地居民身份開戶的預約已經滿了，如果想開戶的話可
以先留下個人資料，等待通知。工作人員又稱，暫時還不太清楚需要等多久。據知情人士稱，國
泰君安總部已通知國君香港停止為內地居民個人開設帳戶，現有國內客戶暫時不受影響。
上周已有市場傳言稱，１６家中資券商收到消息，２月１６日之前，清散港美股業務，內地
ＩＰ要下線港美股Ａｐｐ。
關停內地居民身份帳戶目前看來似是券商的個別行為，但部分Ａ股券商股已見異動走低，首
創證券（滬：６０１１３６）跌０﹒９％，東方證券（滬：６００９５８）跌０﹒８％，中信證
券（滬：６０００３０）、中信建投（滬：６０１０６６）、南京證券（滬：６０１９９０）跌
０﹒５％，光大證券（滬：６０１７８８）、海通證券（滬：６００８３７）、中國銀河
（滬：６０１８８１）、華泰證券（滬：６０１６８８）跟跌。
＊上證報：存量客戶港美股交易仍使用正常＊
據《上海證券報》引述多家提供港美股交易服務的券商表示，其存量內地客戶帳戶目前仍可
使用正常。
２０２２年年底，中證監官網發文要求富途控股、老虎證券等跨境券商進行整改，今年１月
１３日發布《證券經紀業務管理辦法》，自２月２８日起實施，文件提到，要加強對非法跨境經
紀業務的日常監管，對相關違法違規行為，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，穩步
推進整改規範工作。
事實上，內地大中型券商均在積極布局國際業務。據２０２２年半年報統計，華泰國際以創
收５０﹒２１億元（人民幣．下同）、淨利潤１３﹒１億元，獲得中資券商國際業務業績排名第
一的成績。中金國際、中信證券國際、國泰君安國際總營收分別為３９﹒５７億元、３３﹒９４
億元、１０﹒８９億元，報告期內淨利潤分別為１４﹒３１億元、９﹒５８億元、１﹒６１億元
。（ｃａ）
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