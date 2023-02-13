《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行和銀保監日前發布《商業銀行金融資產風險分類辦法

》，今年７月起施行。該辦法要求商業銀行將所有要承擔信用風險的金融資產進行風險分類，包

括表外項目，當局更要求銀行嚴格分類，並從低確定分類等級。根據現行風險分類標準，金融資

產按風險程度分為五類，分別為正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類，後三類合稱不良資

產。

新規還對債務逾期、資產減值、逃廢債務等特定情形，以及分類上調、企業併購、資管及證

券化產品涉及的資產分類等問題提出具體要求。

內媒評論稱，近年中國商業銀行資產結構發生了較大變化，貸款佔各項業務的比重逐漸下降

，同時非信貸資產比重逐漸上升，新規的出台「正當其時」。

銀行股今早出現震動。城商行方面，寧波銀行（深：００２１４２）挫３﹒４％，長沙銀行

（滬：６０１５７７）跌２％，江蘇銀行（滬：６００９１９）跌１﹒９％，江陰銀行

（深：００２８０７）走低１﹒４％，常熟銀行（滬：６０１１２８）跌１﹒５％，張家港行

（深：００２８３９）、杭州銀行（滬：６００９２６）跌１％；股份制商業銀行方面，招商銀

行（滬：６０００３６）挫２﹒６％，光大銀行（滬：６０１８１８）跌１％，浦發銀行

（滬：６０００００）跌０﹒４％。（ｅｙ）



