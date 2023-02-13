《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國證監會發布《證券公司場外業務資金

服務接口》、《證券期貨業機構內部接口帳戶管理》、《證券期貨業機構內部接口資訊數據》、

《證券期貨業信息系統滲透測試指南》４項金融行業標準，自公布之日起施行。中證監稱，下一

步，將繼續推進資本市場信息化建設，著力做好基礎標準制定工作，促進行業信息交換、信息安

全等領域標準研制，不斷夯實科技監管基礎。

《證券公司場外業務資金服務接口》金融行業標準明確了證券公司開展場外資金服務的業務

流程及場景，並定義了業務報文的格式、要素、接口形式，適用於證券公司場外資金結算系統與

結算用戶之間的數據交換。標準的制定實施將有利於提升證券公司場外業務資金服務的自動化水

平，為實現場外業務的資金動態監測監管提供條件，對進一步規範場外業務發展起到積極促進作

用。

《證券期貨業機構內部接口帳戶管理》和《證券期貨業機構內部接口資訊數據》２項金融行

業標準，分別規範了機構內部賬戶管理業務系統及資訊數據業務系統的數據接口，通過梳理核心

業務模塊之間的數據交互場景，對數據接口的數據字段、數據格式、數據交互協議提出了相關要

求，對行業機構高效建立內部信息系統、實現跨平台資源共享具有指導意義。

《證券期貨業信息系統滲透測試指南》金融行業標準提供了一套通用的信息系統滲透測試框

架，為在滲透測試策劃、設計、執行、結果以及風險管理等環節，保障測試質量、控制安全風險

提供了操作指南。標準的實施將有利於規範行業機構安全、穩定地開展滲透測試工作，強化信息

系統安全運行保障，提高行業網絡安全防護能力，助力資本市場平穩運行。

