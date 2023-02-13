《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中證監同意中國結算啟動公募基金帳戶份

額信息統一查詢平台暨「基金Ｅ帳戶」公開試運行。「基金Ｅ帳戶」Ａｐｐ已在各大手機應用商

店上架，試運行期間投資者可通過持有基金的基金管理人獲取邀請碼進行註冊使用。



＊試運行階段採用註冊邀請制＊



中證監有關部門負責人表示，「基金Ｅ帳戶」為個人投資者提供公募基金帳戶及份額信息的

「一站式」查詢服務，旨在解決廣大中小投資者遺忘帳戶、查詢繁瑣等行業服務痛點，著力提升

投資者獲得感，是公募基金行業的重要基礎設施和重點民生工程。

據介紹，為保障業務平穩開展，公開試運行階段，「基金Ｅ帳戶」採用註冊邀請制，投資者

可在各大手機應用市場下載「基金Ｅ帳戶」並聯繫相關基金管理人獲取註冊邀請碼。後續，中國

結算將結合註冊需求及系統運行情況，適時為已註冊用戶發放註冊邀請碼，獲得邀請碼的用戶可

將其分享給其他投資者註冊使用。

「基金Ｅ帳戶」提供的查詢結果來自於各公募基金份額登記機構報送的數據，不具有確認投

資者基金帳戶及基金份額權利歸屬的法律效力，如投資者對查詢結果有疑義，可聯繫相關基金管

理人或銷售機構覆實確認，並以份額登記機構出具的登記結果為準。

負責人表示，後續，中證監將督促中國結算持續做好「基金Ｅ帳戶」的建設運營工作，不斷

優化與拓展系統功能，適時正式上線，為廣大公募基金投資者提供更為便捷優質的服務。

