  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/02/2023 08:42

《Ａ股動向》豫園股份８億購Ｋｉｒｏｒｏ，北海道四大雪場擁兩座

　　《經濟通通訊社１３日專訊》復星系掌門人郭廣昌旗下的豫園股份（滬：６００６５５）近
期資本運作頻頻。豫園股份上周五（１０日）晚間公告，公司擬收購日本北海道四大雪場中的
Ｋｉｒｏｒｏ滑雪度假村及其經營權，並增資Ｋｉｒｏｒｏ雪場的所有方Ｎａｐｉｅｒ　ＴＭＫ
，合計金額約１６０﹒１６１億日元（約８﹒２８億元人民幣）。若成行，豫園股份將擁有北海
道四大雪場中的兩座，分別為Ｔｏｍａｍｕ度假村和Ｋｉｒｏｒｏ滑雪度假村。
　　北海道Ｋｉｒｏｒｏ度假村內有２家酒店，共３９２間房、２３條雪道的滑雪場（最長雪道
４０５０米）、溫泉、高爾夫球場等設施。酒店及相關設施建築面積約１０萬平米。財務數據顯
示，目前Ｋｉｒｏｒｏ雪場正處於虧損中。２０２２年上半年度在疫情影響下虧損
６６５３﹒６３萬元人民幣。
　　豫園股份表示，Ｋｉｒｏｒｏ項目與Ｔｏｍａｍｕ項目均屬於北海道四大滑雪場及全球最佳
滑雪目的地之一，本次投資收購完成後，豫園股份將擁有日本北海道全球優質雪場的半壁江山，
以此擴大公司在日本滑雪市場的份額。
　　豫園股份在收購滑雪場的同時，還披露了發行不超過６０億元人民幣公司債券的計劃，募集
資金用途包括調整公司債務結構、償還公司債務及補充流動資金等。上周三（８日），包括豫園
股份在內的２０家民營企業獲得上海農商銀行５２０億元人民幣的意向性綜合授信額度。
（ｃｌ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金