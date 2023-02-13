《經濟通通訊社１３日專訊》復星系掌門人郭廣昌旗下的豫園股份（滬：６００６５５）近

期資本運作頻頻。豫園股份上周五（１０日）晚間公告，公司擬收購日本北海道四大雪場中的

Ｋｉｒｏｒｏ滑雪度假村及其經營權，並增資Ｋｉｒｏｒｏ雪場的所有方Ｎａｐｉｅｒ ＴＭＫ

，合計金額約１６０﹒１６１億日元（約８﹒２８億元人民幣）。若成行，豫園股份將擁有北海

道四大雪場中的兩座，分別為Ｔｏｍａｍｕ度假村和Ｋｉｒｏｒｏ滑雪度假村。

北海道Ｋｉｒｏｒｏ度假村內有２家酒店，共３９２間房、２３條雪道的滑雪場（最長雪道

４０５０米）、溫泉、高爾夫球場等設施。酒店及相關設施建築面積約１０萬平米。財務數據顯

示，目前Ｋｉｒｏｒｏ雪場正處於虧損中。２０２２年上半年度在疫情影響下虧損

６６５３﹒６３萬元人民幣。

豫園股份表示，Ｋｉｒｏｒｏ項目與Ｔｏｍａｍｕ項目均屬於北海道四大滑雪場及全球最佳

滑雪目的地之一，本次投資收購完成後，豫園股份將擁有日本北海道全球優質雪場的半壁江山，

以此擴大公司在日本滑雪市場的份額。

豫園股份在收購滑雪場的同時，還披露了發行不超過６０億元人民幣公司債券的計劃，募集

資金用途包括調整公司債務結構、償還公司債務及補充流動資金等。上周三（８日），包括豫園

股份在內的２０家民營企業獲得上海農商銀行５２０億元人民幣的意向性綜合授信額度。

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