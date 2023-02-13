《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國銀保監、人行發布《商業銀行金融資

產風險分類辦法》，將金融資產按照風險程度分為五類，分別為正常類、關注類、次級類、可疑

類、損失類，後三類合稱不良資產。此外，商業銀行金融資產風險分類對象由貸款擴展至表內承

擔信用風險的金融資產，包括但不限於貸款、債券和其他投資、同業資產、應收款項等。

《辦法》共六章４８條，與現行《指引》相比，《辦法》拓展了風險分類的資產範圍，提出

了新的風險分類定義，強調以債務人履約能力為中心的分類理念，進一步明確了風險分類的客觀

指標與要求。同時，《辦法》針對商業銀行加強風險分類管理提出了系統化要求，並明確了監督

管理的相關措施。



＊明確金融資產五級分類，提出重組資產的風險分類要求＊



《辦法》主要包括四方面內容。一是提出金融資產風險分類要求。明確金融資產五級分類定

義，設定零售資產和非零售資產的分類標準，對債務逾期、資產減值、逃廢債務等特定情形，以

及分類上調、企業併購、資管及證券化產品涉及的資產分類等問題提出具體要求。

二是提出重組資產的風險分類要求。細化重組資產定義、認定標準以及退出標準，明確不同

情形下的重組資產分類要求。《辦法》提出，商業銀行應對重組資產設置重組觀察期。觀察期自

合同調整後約定的第一次還款日開始計算，應至少包含連續兩個還款期，並不得低於１年。

三是加強銀行風險分類管理。要求商業銀行健全風險分類治理架構，制定風險分類管理制度

，明確分類方法、流程和頻率，開發完善信息系統，加強監測分析、信息披露和文檔管理。

四是明確監督管理要求。監管機構對商業銀行風險分類管理開展監督檢查和評估，對違反要

求的銀行採取監管措施和行政處罰。



＊資產結構發生較大變化，制度存在短板與不足＊



監管相關負責人稱，完善的風險分類制度是有效防控信用風險的前提。１９９８年，人民銀

行出台《貸款風險分類指導原則》，提出五級分類概念。２００７年，原銀監會發布《貸款風險

分類指引》，進一步明確了五級分類監管要求。近年來，中國商業銀行資產結構發生較大變化，

風險分類實踐面臨諸多新情況和新問題，現行風險分類監管制度存在一些短板與不足。２０１７

年，巴塞爾委員會發布《審慎處理資產指引》，明確了不良資產和重組資產的認定標準和分類要

求，旨在增強全球銀行業資產風險分類標準的一致性和結果的可比性。《辦法》旨在進一步推動

商業銀行準確識別風險水平、做實資產風險分類，有利於銀行業有效防範化解信用風險。

