《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》科創板首份２０２２年年報將由盛美上海

（滬：６８８０８２）於２月２５日披露。《上海證券報》引述業內人士指，上交所日前通過內

部系統向科創板上市公司發布了《關於做好科創板上市公司２０２２年年度報告披露工作的通知

》，對年報披露的重點事項予以明確。

《通知》要求，科創板公司應保證財務信息披露的真實性、準確性，不得通過虛構交易、不

當資本運作、隨意計提或轉回資產減值、濫用會計政策變更、估計變更或差錯更正等方式操縱會

計科目與財務指標。科創板公司應在年報中持續披露與公司科創屬性相關的事項，充分披露核心

技術及其先進性、科研實力和成果、主要在研項目進展、應用前景、可能存在的重大風險以及重

大不確定性，以及報告期內研發投入情況、核心技術人員認定及離職情況等信息。

募集資金使用上，《通知》要求科創板公司披露報告期內募集資金使用和募投項目進展情況

。同時，進一步壓實中介機構責任，要求年審會計師、保薦機構切實加強對募集資金審議程序和

信息披露合規性的督導，明確指出重點關注的募集資金存儲違規、使用違規、信息披露違規等情

形。

此外，本次《通知》繼續倡導公司披露ＥＳＧ信息，並鼓勵公司加強量化數據和具體案例的

披露，增強ＥＳＧ信息披露的可理解性。

