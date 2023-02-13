《經濟通通訊社１３日專訊》國家新聞出版署發布２０２３年２月國產網絡遊戲審批信息，

共８７款遊戲獲批。除網易（０９９９９）、騰訊（００７００）旗下遊戲之外，２月獲批遊戲

的還包括中青寶 （深：３０００５２）的《龍與魔法城》、《英雄之冠》兩款遊戲，電魂網絡

（滬：６０３２５８）的《卡噗拉契約》，完美世界（深：００２６２４）《天龍八部２：飛龍

戰天》及吉比特（滬：６０３４４４）旗下《封神幻想世界》等。

銀河證券指，在版號發行常態化的趨勢下，市場產品供給帶動需求，２０２３年公司業績有

望回暖，游戲板塊估值有望得到持續恢復，市場景氣度期待暖春。游戲板塊業績增速有望持續提

升。

不過遊戲出海在上年略顯阻滯，在中國遊戲產業年會上發布的《２０２２年中國遊戲出海情

況報告》顯示，去年中國自主研發遊戲在海外市場的實際銷售收入約為１７３﹒４６億元，同比

下降３﹒７％，美日韓是收入佔比最高的三個國家，分別為３２﹒３１％、１７﹒１２％和

６﹒９７％；英國、德國市場降幅較大，下降超過１５％。

Ａ股遊戲股今早普遍造好，昆侖萬維（深：３００４１８）、天娛數科

（深：００２３５４）大漲８％，天潤數娛（深：００２１１３）升５％，游族網路

（深：００２１７４）、冰川網絡（深：３００５３３）升１﹒３％。但獲批版號公司表現分化

，電魂網絡升２％，吉比特微升０﹒３％，完美世界跌０﹒３％，中青寶跌０﹒８％。（ｄｗ）

