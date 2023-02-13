《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》報道，內地金融監管部門關注近期出現的提前還房

貸潮，以及銀行應對居民大量集中還貸壓力的對策。

知情人士透露，銀保監上周與部分全國性商業銀行開會，了解新一輪居民提前還貸的情況，

並要求商業銀行匯報受影響的存量房貸規模及銀行應對壓力的舉措。

報道指，監管部門要求商業銀行保持居民提前還貸渠道暢通，如何處理存量房貸利率也是監

管與銀行關注的問題之一。



＊業內：經營貸或流向提前還房貸＊



在存款利率與房價雙雙承壓之際，許多內地民眾選擇提前償還房貸，減輕債務及利息負擔。

對於提前還貸的資金來源，內媒引述銀行和地產行業人士認為，除了自有資金以及理財市場流出

資金之外，另一部分則很有可能是本應服務中小企業或個體工商戶的經營貸流向了居民提前還房

貸的渠道，地產人士表示，「利差太大，即使知道經營貸流入樓市不合規，只要查的不嚴，也會

有人參與。」

早前有內媒引述四線城市銀行的信貸人員報道，已有銀行專門推出還貸貸款，表面上是給企

業的經營貸，其實就是專門讓客戶提前還房貸。這些經營貸利率大概３厘多，１０年等額本息，

比當時的房貸利率要低很多。（ｄｗ）

