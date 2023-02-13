《經濟通通訊社１３日專訊》美國商務部上周五（１０日）宣布將６間中國實體列入貿易黑

名單，包括５間企業和１間研究機構，指它們支持中國軍事現代化，支援解放軍的航天發展計劃

，包括氣球材料及相關部件。

根據公開資料，被制裁的６家實體分別是：北京南江空天科技股份有限公司、中國電子科技

集團公司第四十八研究所、東莞凌空遙感科技有限公司、鷹門航空科技集團股份有限公司、廣州

天海翔航空科技有限公司，及山西鷹門航空科技有限公司。

北京南江空天科技股份有限公司，是Ａ股上市房地產商－－華麗家族（滬：６００５０３）

的控股子公司；東莞凌空遙感科技有限公司為銥格斯曼系公司，銥格斯曼航空科技集團股份有限

公司成立於２００４年３月２５日，由北京航空航天大學原副校長、原軍方總裝備部科技委委員

武哲教授帶領一支中國頂尖院校博士碩士人才創立。



＊北美上空連續第三日擊落不明物體＊



另外，美國軍機連續第３日擊落北美上空的飛行物，上周五和周六分別在美國阿拉斯加和加

拿大的育空地區擊落不明飛行物。美方相信擊落的不明物體是氣球。

據美國傳媒報道，最新發現的不明飛行物體，位於美加邊境的休倫湖上空，美軍在當地星期

日下午派戰機擊落，附近的密歇根湖空域一度關閉，配合軍方行動。有美國官員表示，今次擊落

行動是由總統拜登下令，又指有關物體具八角形，無跡象顯示具監視能力，相信有關物體曾飛越

蒙大拿州上空

美國參議院多數黨領袖舒默表示，他曾獲白宮國家安全顧問沙利文簡報事件。舒默沒有指明

有關物體是否屬於中國，指物體的體積，較日前在大西洋擊落的中國高空氣球小得多。兩個物體

位處高度約１﹒２萬米，低於中國高空氣球的１﹒８萬米。



＊山東海域現不明飛行物＊



在中國，山東日照市近海同樣發現不明飛行物。山東青島即墨區海洋發展局證實，日照市附

近海域發現不明飛行物，正準備擊落，至於不明飛行物具體是什麼，尚未接獲通知，已發短信通

知附近漁民注意安全。

內地當局呼籲漁民，如果發現降落物落在漁船附近，就協助拍照取證，如果條件允許就協助

打撈。（ｃｔ）

