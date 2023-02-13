《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒報道，香港本地券商耀才證券（０１４２８）近日通過

郵件告知客戶，決定於由２月１６日起暫時關閉內地身份開戶客戶的帳戶。

針對內地客戶帳戶內的資產，耀才證券宣布三個具體解決方案。第一，證券帳戶暫停買入功

能，只可沽出；第二，期貨、期權、槓桿式外匯、貴金屬帳戶不可開立新倉，只可平倉；第三，

客戶需於２０２３年２月２３日前提取帳戶內的全部餘款。若超期仍未提取餘款，該券商會把餘

款自動存入客戶事先登記的指定提款銀行帳戶內。

上周市場已傳出券商收到監管指導，要求在２月１６日之前清散港美股業務，國內ＩＰ要下

線港美股Ａｐｐ，不過當時多家中資券商均稱沒有收到監管的明確指示。

中國證監會近日連發４項證券期貨行業標準，包括《證券公司場外業務資金服務接口》、《

證券期貨業機構內部接口帳戶管理》、《證券期貨業機構內部接口資訊數據》、《證券期貨業信

息系統滲透測試指南》，自公布之日起施行。中證監稱，將繼續推進資本市場信息化建設，著力

做好基礎標準制定工作，促進行業信息交換、信息安全等領域標準研制，不斷夯實科技監管基礎

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