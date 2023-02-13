《經濟通通訊社１３日專訊》一個漂流氣球帶來的外交風波沒完沒了，美方加強對領土上空

飛行物體的檢測，八日內美軍在美國或加拿大上空擊落了四個飛行物體，其中一個被擊落的氣球

確認來自中國，美國財政部將和該氣球有關的六個中國實體列入貿易黑名單，包括五間企業和一

間研究機構。

盡管中國新增信貸數據強勁，資本市場仍然見低氣壓，滬深股市今早低開，上證綜合指數（

滬綜指）低開０﹒１１％，報３２５６﹒９９點，深綜指低開０﹒０５％，釀酒、軍工股造好，

保險、房地產股走低。

１月新增信貸開門紅，人民銀行公布，１月人民幣貸款增加４﹒９萬億元（人民幣．下同）

，高於市場預期４萬億元，並創紀錄新高，同比多增９２２７億元；社會融資規模增量為

５﹒９８萬億元，比上年同期少１９５９億元，不過比２０２２年１２月的１﹒３１萬億元，大

增４﹒６７萬億元或３﹒６倍，亦高於５﹒４萬億元的預期中值。不過由於數據符合官媒和機構

此前預期，加上防疫措施降級後經濟活動復甦是正常現象，市場或已提前消化。

人民銀行今日進行４６０億元７天期逆回購，當日實現淨投放１０４０億元，結束連續三日

大額放水。公開市場本周共１８４００億元逆回購和３０００億元ＭＬＦ到期。

另外，關注伊朗總統萊希應中國國家主席習近平邀請，近日對中國進行國事訪問，事件可能

讓中美關係更加緊張。（ｅｙ）

