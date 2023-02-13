《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行和銀保監日前發布《商業銀行金融資產風險分類辦法

》，今年７月起施行，並設近三年的過渡期。該辦法要求商業銀行將所有要承擔信用風險的金融

資產進行風險分類，風險分類對象，由貸款擴展至承擔信用風險的全部金融資產。銀保監強調《

辦法》的影響總體可控，中國商業銀行金融資產質量整體處於較好水平，並稱正在研究針對所有

不良資產的風險緩釋手段。儘管中國新增信貸數據強勁，惟因銀行股受政策監管影響走低，不過

白酒、軍工、基建等板塊大幅拉漲，滬深股市半日低開高走，滬綜指升０﹒５３％，報

３２７８﹒０７點，深成指升０﹒７％，創業板指同揚０﹒５７％。

兩市半日成交６０６１億元（人民幣．下同），較上交易日（１０日）同時段成交上升

４﹒２％，陸股通淨流入１８億元。

香港本地券商耀才證券（０１４２８）近日通過郵件告知客戶，由於早前中國監管機構指有

部分香港券商在內地非法經營跨境證券業務，公司需待中國監管機構釐清相關法津決定，由２月

１６日起暫時關閉內地身份開戶客戶的帳戶，帳戶內資產由下周四（２３日）起只可沽出，以及

期貨等只可平倉。而國泰君安國際（０１７８８）亦被指已經暫停內地居民身份開戶，是首個執

行此政策的中資券商。



＊被要求查資產風險，城商行小震盪＊



銀行被要求評估表外資產的金融風險，導致銀行股今早出現震動。城商行方面，寧波銀行

（深：００２１４２）挫３％，常熟銀行（滬：６０１１２８）跌１﹒７％，長沙銀行

（滬：６０１５７７）跌１﹒４％，江陰銀行（深：００２８０７）走低１﹒２％，江蘇銀行

（滬：６００９１９）跌０﹒８％；股份制商業銀行方面，招商銀行（滬：６０００３６）挫

１﹒３％，興業銀行（滬：６０１１６６）跌０﹒９％，光大銀行（滬：６０１８１８）跌

０﹒７％。

全Ａ股市值最高的股王貴州茅台（滬：６００５１９）罕有獲大股東茅台集團增持，增持量

達１４﹒８萬股，佔公司總股本的逾０﹒０１％，以上周五（１０日）收市價計算，茅台集團今

次增持花了２﹒６８億元左右。茅台集團近９年來首啟增持，陰跌近一個月的貴州茅台今早股價

漲２﹒６％，報１８５７﹒５６元。



＊中美氣球神經戰，軍工股抽高＊



內媒上周日（１２日）報道稱，青島即墨區海洋發展局證實其通過簡訊提醒漁民，在日照附

近海域發現不明飛行物，有關部門正準備擊落。Ａ股軍工股早段拉升，縱橫股份

（滬：６８８０７０）飆９﹒８％，新余國科（深：３００７２２）升４﹒６％，航天動力

（滬：６００３４３）升３﹒８％，三角防務（深：３００７７５）升２﹒９％，航天電子

（滬：６００８７９）升２﹒７％，安達維爾（深：３００７１９）揚２﹒１％。（ｅｙ）

