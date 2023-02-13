《經濟通通訊社１３日專訊》儘管中國新增信貸數據強勁，惟因銀行股受新政策影響走低，

不過白酒、軍工、基建等板塊大幅拉漲，滬深股市半日低開高走，午後進一步走高，滬綜指收升

０﹒７２％，報３２８４﹒１６點，深成指升１﹒１４％，創業板指同揚１﹒１％。

兩市全日成交９７９１億元（人民幣．下同），接近萬億元，較上交易日（１０日）成交上

升９﹒７％，陸股通淨流入近７億元。

人民銀行和銀保監日前發布《商業銀行金融資產風險分類辦法》，今年７月起施行，並設近

三年的過渡期。該辦法要求商業銀行將所有要承擔信用風險的金融資產進行風險分類，風險分類

對象，由貸款擴展至承擔信用風險的全部金融資產。銀保監強調《辦法》的影響總體可控，中國

商業銀行金融資產質量整體處於較好水平，並稱正在研究針對所有不良資產的風險緩釋手段。

香港本地券商耀才證券（０１４２８）近日通過郵件告知客戶，等待中國監管機構釐清有關

內地跨境證券業務的法津決定，由本周四（１６日）起暫時關閉內地身份開戶客戶的帳戶，帳戶

內資產由下周四（２３日）起只可沽出，期貨只可平倉。而國泰君安國際（０１７８８）亦被指

已經暫停內地居民身份開戶，若消息屬實，則是首個執行此政策的中資券商。



＊城商行小震盪，股王市值再衝關＊



中國監管機構在積極鼓勵銀行放貸的同時，亦在防範金融風險爆發。根據新規，銀行被要求

評估表外資產的金融風險，導致銀行股今早出現震動。城商行跌最多，寧波銀行

（深：００２１４２）挫２﹒７％，長沙銀行（滬：６０１５７７）跌１﹒５％，江蘇銀行

（滬：６００９１９）跌１﹒１％，江陰銀行（深：００２８０７）走低１％，常熟銀行

（滬：６０１１２８）跌０﹒６％；股份制商業銀行方面，興業銀行（滬：６０１１６６）跌

１﹒４％，招商銀行（滬：６０００３６）挫１﹒２％，光大銀行（滬：６０１８１８）跌

０﹒７％。

全Ａ股市值最高的股王貴州茅台（滬：６００５１９）罕有獲大股東茅台集團增持，增持量

達１４﹒８萬股，佔公司總股本的逾０﹒０１％，以上周五（１０日）收市價計算，茅台集團今

次增持花了２﹒６８億元左右。茅台集團近９年來首啟增持，陰跌近一個月的貴州茅台股價漲

２﹒６％，報１８５６﹒３５元，市值上到２﹒３萬億元。



＊軍工股抽高，機械股落鑊＊



內媒上周日（１２日）報道稱，青島即墨區海洋發展局證實其通過簡訊提醒漁民，在日照附

近海域發現不明飛行物，有關部門正準備擊落。Ａ股軍工股早段拉升，縱橫股份

（滬：６８８０７０）飆１１﹒６％，新余國科（深：３００７２２）升４﹒４％，航天動力

（滬：６００３４３）升３﹒６％，航天電子（滬：６００８７９）升３﹒３％，三角防務

（深：３００７７５）升３﹒２％。

憧憬基建上馬，重型機械指數獲主力資金淨買入，一眾機械股向上，三一重工

（滬：６０００３１）午後衝擊漲停，高見１８﹒１８元，股價創去年７月份以來新高。濰柴重

機（深：０００８８０）、三一重工（滬：６０００３１）同漲停，徐工機械

（深：０００４２５）升８﹒７％，中聯重科（深：０００１５７）升６﹒４％，華鐵股份

（深：０００９７６）升５﹒７％，濰柴動力（深：０００３３８）升５﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１４３﹒５７ ＋０﹒９１

上證綜合指數 ３２８４﹒１６ ＋０﹒７２ ３９７０﹒１１

深證綜合指數 ２１９０﹒５４ ＋１﹒１９ ５７４９﹒７７

上證Ｂ股指數 ２９６﹒８７ ＋０﹒４６ １﹒３５

深證Ｂ股指數 １２４１﹒３５ ＋０﹒９１ ０﹒６０

上證１８０指數 ８６６０﹒５０ ＋０﹒６９

上證３８０指數 ６０５５﹒２１ ＋０﹒６３

深證成份指數 １２１１３﹒６１ ＋１﹒１４

中小創新指數 ２５２７﹒５６ ＋１﹒１６

深圳創業板指數 ２５７３﹒１８ ＋１﹒１０

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