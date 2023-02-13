《海納智見》２０２２年１１月以來外資持續加速入場，２０２３年１月淨流入規模更是創

下歷史新高，這使得市場開始擔憂後續外資是否會「後繼乏力」，尤其是近一周０１╱３０－

０２╱０３期間外資淨流入規模已明顯收窄。實際上，從年度視角來看歷史上２０１８年至

２０２１年期間外資全年流入規模基本在２０００－４０００億元之間，２０２２年僅流入

９００億元，目前２０２３年流入１５００億元，對比歷史外資流入仍有空間；預計類似

２０１９年，２０２３年陸股通淨流入Ａ股規模有望達３０００億元以上。



相比外資，在本輪Ａ股的上漲行情中，內資表現相對謹慎。其實，借鑑上一輪牛熊周期起點

，即２０１８年底至２０１９年初期間的行情，可以發現當時Ａ股的市場底出現在１９╱０１，

而外資則從２０１８年１１月時就已開始明顯流入Ａ股市場，彼時的內資入場節奏同樣偏緩，槓

桿資金在１９╱０１時仍淨流出２７１億元，直至１９╱０２才轉向大幅流入，公募基金發行則

等到１９╱０３才開始放量。因此，借鑒２０１８年末２０１９年初行情，隨著本輪上漲行情的

展開，後續來自內資的增量有望持續入場。以往曾分析過，２０２２年１０月底以來的上漲行情

性質屬於牛市初期的第一波上漲，從牛熊周期、估值、基本面、資金面等維度來看，Ａ股底部已

過，目前正步入牛市初期的向上通道。對比歷史上漲時空，２０２２年１０月底以來的牛市第一

波上漲或尚未走完，儘管短期內市場的走勢可能出現波折，但並不會改變市場中長期向上趨勢。

隨著市場行情進一步向上，公募基金有望成為推動內資增量入場的重要來源。



本輪２０２２年１０月以來的牛市第一波上漲行情還未結束。從結構層面來看，回顧歷史，

可以發現牛市初期第一波上漲期間市場往往不存在特定的行情主線，而是呈現各行業普漲、輪漲

的特徵，最終市場風格往往較均衡。２０２２年１０月底以來（截至２０２３年２月初）領漲行

業以消費和金融行業為主，而電力設備、通訊、電子等成長行業的漲幅偏低。借鑒歷史，隨著本

輪牛市第一波上漲繼續，後續行情有望擴散至成長板塊。具體行業配置方面，結合政策、技術和

市場面三個維度判斷，成長板塊中數字經濟或更加值得關注。首先政策層面上數字經濟已成為重

塑經濟增長的重要抓手，政府對相關領域的投入或將不斷加大。此外技術層面看當前新一輪科技

周期持續演進，數字經濟產業蓬勃發展，正推動人工智能、量子計算等前沿技術突破和應用。近

期基於ＡＩＧＣ技術的ＣｈａｔＧＰＴ已經引發資本市場關注。數字經濟輻射硬體、軟體、服務

商等ＴＭＴ領域，有望提振行業基本面。未來隨著數字經濟發展提速，將催化低估低配的ＴＭＴ

行情展開。此外，關注新能源和券商。２０２３年全年可重視基本面復甦的消費。



風險提示：疫情擾動影響經濟復甦。



《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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