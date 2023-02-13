《經濟通通訊社１３日專訊》上證１８０指數半日升０﹒５４％，報８６４７﹒６３點，上

證３８０指數半日升０﹒３９％，報６０４１﹒１７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０７﹒３６億元，用１２﹒６４

億元或２﹒４３％。

外資再次轉為流入，通過滬股通、深股通（統稱陸股通）半日流入近１８﹒３億元。白酒股

集體上揚，老白干酒（滬：６００５５９）漲停，舍得酒業（滬：６００７０２）、口子窖

（滬：６０３５８９）升５％。獲控股股東茅台集團及其全資子公司合計增持１５﹒４５萬股公

司股票的貴州茅台（滬：６００５１９）升２﹒６％。

人民銀行和銀保監日前發布《商業銀行金融資產風險分類辦法》，要求商業銀行將所有要承

擔信用風險的金融資產進行風險分類。金融資產按風險程度分為五類，後三類合稱不良資產。銀

行股今早出現震動。城商行方面，常熟銀行（滬：６０１１２８）跌１﹒７％；股份制商業銀行

方面，招商銀行（滬：６０００３６）跌１﹒３％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌０﹒９％

。

內地禁止跨境炒股進一步落實，繼耀才證券暫時關閉內地身份開戶客戶的帳戶後，據報國泰

君安國際已經暫停內地居民身份開戶。關停內地居民身份帳戶目前看來似是券商的個別行為，但

部分Ａ股券商股已見異動走低，華鑫股份（滬：６００６２１）跌１﹒３％，國金證券

（滬：６００１０９）跌０﹒５％，南京證券（滬：６０１９９０）跌０﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

