《經濟通通訊社１３日專訊》深證成指半日升０﹒７％，報１２０６０﹒６４點，深證中小
創新指數半日升０﹒５１％，報２５１１﹒２３點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１３﹒２３億元，用６﹒７７億
元或１﹒３％。
內媒上周日（１２日）報道稱，青島即墨區海洋發展局證實其通過簡訊提醒漁民，在日照附
近海域發現不明飛行物，有關部門正準備擊落。Ａ股軍工股早段拉升，航母、海工裝備股領漲，
中科海訊（深：３００８１０）升兩成漲停，天海防務（深：３００００８）、海蘭信
（深：３０００６５）約３％。
三一重工（滬：６０００３１）公告，自２０２２年１月以來已收到政府補助款項共計
１０﹒８億元人民幣，股價拉升９％，報１８元。工程機械板塊集體走強，徐工機械
（深：０００４２５）漲停，山推股份（深：０００６８０）升７﹒５％，中聯重科
（深：０００１５７）升７％。
國家新聞出版署發布２０２３年２月國產網絡遊戲審批信息，共８７款遊戲獲批。Ａ股遊戲
股今早普遍造好，昆侖萬維（深：３００４１８）、天娛數科（深：００２３５４）大漲約８％
，天潤數娛（深：００２１１３）升５％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｄｗ）
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