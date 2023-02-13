  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/02/2023 11:33

《深股通》深成指半日升０﹒７％，中小創新指升０﹒５１％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》深證成指半日升０﹒７％，報１２０６０﹒６４點，深證中小
創新指數半日升０﹒５１％，報２５１１﹒２３點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１３﹒２３億元，用６﹒７７億
元或１﹒３％。
　　內媒上周日（１２日）報道稱，青島即墨區海洋發展局證實其通過簡訊提醒漁民，在日照附
近海域發現不明飛行物，有關部門正準備擊落。Ａ股軍工股早段拉升，航母、海工裝備股領漲，
中科海訊（深：３００８１０）升兩成漲停，天海防務（深：３００００８）、海蘭信
（深：３０００６５）約３％。
　　三一重工（滬：６０００３１）公告，自２０２２年１月以來已收到政府補助款項共計
１０﹒８億元人民幣，股價拉升９％，報１８元。工程機械板塊集體走強，徐工機械
（深：０００４２５）漲停，山推股份（深：０００６８０）升７﹒５％，中聯重科
（深：０００１５７）升７％。
　　國家新聞出版署發布２０２３年２月國產網絡遊戲審批信息，共８７款遊戲獲批。Ａ股遊戲
股今早普遍造好，昆侖萬維（深：３００４１８）、天娛數科（深：００２３５４）大漲約８％
，天潤數娛（深：００２１１３）升５％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｄｗ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金