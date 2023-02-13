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AH股新聞

13/02/2023 09:23

【人行操作】人行４６０億逆回購利率持平，淨回籠１０４０億元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今日進行４６０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２％，今日有１５００億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放１０４０
億元，結束連續３日大額放水。
　　公開市場本周共１８４００億元逆回購和３０００億元ＭＬＦ到期。其中，周一到周五逆回
購到期規模分別為１５００億、３９３０億、６４１０億、４５３０億和２０３０億元，均為７
天期。周三有３０００億元ＭＬＦ到期。（ｃａ）

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