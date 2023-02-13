《經濟通通訊社１３日專訊》內地科技企業龍頭之一百度（０９８８８）今日下午在其微信
公眾號發表宣傳文章，稱其ＡＩ聊天機械人「文心一言」將於３月和用戶正式見面，稱歡迎用戶
其「生態朋友圈」，並願意與大家「共榮共享共?」。百度又表示，網上有大量虛假的文心一言
聊天機械人，提醒用戶認准百度官方帳號發布。（ｅｙ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
13/02/2023 17:04
【ＡＩ熱潮】百度：ＡＩ聊天機械人文心一言將於３月推出
《經濟通通訊社１３日專訊》內地科技企業龍頭之一百度（０９８８８）今日下午在其微信
公眾號發表宣傳文章，稱其ＡＩ聊天機械人「文心一言」將於３月和用戶正式見面，稱歡迎用戶
其「生態朋友圈」，並願意與大家「共榮共享共?」。百度又表示，網上有大量虛假的文心一言
聊天機械人，提醒用戶認准百度官方帳號發布。（ｅｙ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
上一篇新聞︰13/02/2023 17:05 《神州經脈》港券商關內地客帳戶，銀行資產風險分類擴圍，滬指升
下一篇新聞︰13/02/2023 17:00 《鍾之日記》領展抽水先插水，棄內地客耀才挫
13/02/2023 17:45 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
13/02/2023 17:45 【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒８６億元，買美團沽港交所
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰