《經濟通通訊社記者俞瑾１３日報道》防疫封控、平台監管、地產融資……中國政策去年底

不約而同極限轉彎，似忽如一夜春風來；那麼２０２３年乃至未來數年，有何風險值得留意？野

村證券首席中國經濟學家陸挺接受《經濟通通訊社》專訪時表示，一是勿期待房地產業快速復甦

，二要警惕政府支出效率和投資效率下降，三是對外開放回歸正常仍需努力。



＊短期大幅降低地產業比重不切實際＊



從「三條紅線」力遏，到「三箭齊發」力撐，內房更獲高層背書「支柱產業」，何解？陸挺

直言，此現實在未來５到１０年都沒有辦法改變，「如果你要刻意去改變，導致的結果就是經濟

增速大幅度下降……操之過急反而往往使很多問題變得惡化，最後重新再走回頭路。」

他解釋，房地產對整個中國經濟的直接貢獻可能有２５％左右，對地方財政的貢獻更高達約

４０％；如果想壓縮房地產在整個中國經濟中的比重，同時又要保障經濟平穩增長，必須找到新

產業、新需求，「但在目前中國被西方一些主要经濟體圍追堵截的背景下，實際很難做到這一點

。」

他續指，即使沒有海外一些科技禁運的因素，指望在短短兩三年內，大幅度降低房地產在整

個中國經濟的比重，轉而提升芯片製造和其他高科技產業的比重，也是不切實際。



＊行業復甦須戶籍養老教育改革配合＊



眼看多地紛紛鬆綁限購、房貸利率跌穿４％，是不是全民加槓桿將重臨？陸挺明確指，重回

老路肯定走不通，倘若通過大規模提升地產業槓桿來實現今年經濟增長６％至７％甚至８％的目

標，將是欲速則不達，居民的投資意願亦今非昔比。

他認為，從２０１５年到２０１８年那波地產熱潮看，加槓桿主要通過低線城市貨幣化棚改

來推進，實際上已極大透支整個三四線城市的房地產需求。但由於人口向大城市轉移，三四線城

市的房價最後並沒有持續上升，不僅投資回報極低，更產生大量空房，「未來１０年應該避免這

個情況」。

那麼，要如何令地產業不再萎縮，甚至一定程度恢復增長呢？他指關鍵是必須深深紮根中國

未來城市化的方向，即通過一系列戶籍、養老、教育等改革，在大城市形成高質量就業的規模效

應，同時通過土地改革增加供應、降低價格，取消不必要的限購限貸，讓更多的人有資格在大城

市買到符合他們收入的房子，讓更多人的就業和居住戶籍匹配。



＊地方政府收入難改善，或須裁員＊



即使如此，他提醒勿期望地產業會如一些服務業那樣出現明顯的反彈；而此亦帶出另一風險

，即倘若開發商繼續謹慎買地，那麼去年已經減半的土地財政收入（從２０２１年的８﹒７萬億

降至約４萬億多）的話，今年也可能難有明顯改善，「要回到之前七八萬億的高位水平，難度是

非常大。」

因此，原來基於高景氣房地產業的地方政府財政收入而規劃的財政支出，現在必須做較大調

整，否則已經累計六七十萬億地方債務的地方政府赤字會愈來愈高，最後可能導致地方政府的整

個支出效率大幅度下降，乃至整個中國的投資效率下降。

他續指，如果中央政府進一步加強財政紀律，地方政府為降低支出或須要降低僱傭規模，以

減少工資支出，而這會令消費面臨一定下行風險，「這個風險在今年是不會小。」

他最後表示，對外開放過去兩個月邁出相當大步伐，但也要看到很多方面若要回到疫情前或

２０１５年時水平，仍需要時間和努力，特別是要提防一些方面可能重新惡化的苗頭。

