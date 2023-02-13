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AH股新聞

13/02/2023 07:50

《神州民企》天能動力（８１９）附屬天池申發存托證獲中證監受理

　　《經濟通通訊社１３日專訊》天能動力（００８１９）公布，持有約８６﹒５３％股權的附
屬公司天能股份（滬：６８８８１９）有關發行全球存托憑證，並在瑞士證券交易所上市申請事
宜，獲得中國證監會受理。
　　該集團指，天能電池近日收到中國證監會於上周四（９日）出具行政許可申請受理單，對天
能電池有關在瑞士證券交易所上市的申請材料進行審查，認為所有材料齊全，決定對該行政許可
申請予以受理。天能電池有關發行上市事宜尚需獲得中國證監會、瑞士相關證券監管部門等境內
外主管部門的批准、核准或備案後方能實施。（ｗｈ）

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