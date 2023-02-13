《經濟通通訊社１３日專訊》天能動力（００８１９）公布，持有約８６﹒５３％股權的附

屬公司天能股份（滬：６８８８１９）有關發行全球存托憑證，並在瑞士證券交易所上市申請事

宜，獲得中國證監會受理。

該集團指，天能電池近日收到中國證監會於上周四（９日）出具行政許可申請受理單，對天

能電池有關在瑞士證券交易所上市的申請材料進行審查，認為所有材料齊全，決定對該行政許可

申請予以受理。天能電池有關發行上市事宜尚需獲得中國證監會、瑞士相關證券監管部門等境內

外主管部門的批准、核准或備案後方能實施。（ｗｈ）

