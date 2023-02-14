《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國新辦就２０２３年全面推進鄉村振興重

點工作舉行發布會，中央農辦專職副主任、農業農村部黨組成員吳宏耀表示，搞好農村集體資源

資產的權利分置和權能完善，探索建立兼顧國家、農村集體經濟組織和農民利益的土地增值收益

有效調節機制。今年中央一號文件主要從三個方面作出了部署安排。



＊穩步推進第二輪土地承包到期後再延長３０年試點＊



一是深化農村土地制度改革。主要是統籌推進農村承包地、宅基地、集體經營性建設用地三

塊地的改革。承包地方面，重點是穩步推進第二輪土地承包到期後再延長３０年試點，逐步擴大

試點範圍。宅基地方面，重點是穩慎推進農村宅基地制度改革試點，聚焦保障居住、管住亂建、

盤活閒置，在確權登記頒證基礎上加強規範管理，探索完善集體所有權、農戶資格權、宅基地使

用權等權利內容及其配置的實現形式。集體經營性建設用地方面，重點是深化農村集體經營性建

設用地入市試點，要探索建立兼顧國家、農村集體經濟組織和農民利益的土地增值收益有效調節

機制。

二是發展新型農村集體經濟。既要抓好運行機制的完善，推動構建產權關係明晰、治理架構

科學、經營方式穩健、收益分配合理的運行機制；也要探索多樣化發展途徑，推行資源發包、物

業出租、居間服務、資產參股等多種模式，提高集體經濟收入和服務帶動能力。同時，要健全農

村集體資產監管體系，充分保障集體成員的知情權、參與權、經營權。

三是推進縣域城鄉融合發展。縣域是城和鄉的結合點，是經濟社會發展的基本單元，在擴大

國內需求、構建新發展格局中，有著巨大的潛力空間。中國現有９﹒１億城鎮常住人口中，有近

１╱３在縣城和縣級市城區居住。要適應這個發展趨勢，以縣域為重要切入點，健全城鄉融合發

展的體制機制和政策體系，暢通城鄉要素流動。

