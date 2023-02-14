《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國新辦就２０２３年全面推進鄉村振興重

點工作舉行發布會，中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長唐仁健表示，全面推進

鄉村振興，加快建設農業強國，需要真刀真槍地幹，需要真金白銀地投，要形成政策合力和工作

合力。今年中央一號文件重點從投入、人才、體制機制保障等方面進行強調部署。



＊鄉村振興項目納入地方政府債券支持範圍＊



第一，健全鄉村振興的多元投入機制。主要包括三塊。第一塊是政府投入。強調堅持把農業

農村作為一般公共預算優先保障領域，壓實地方政府投入責任，穩步提高土地出讓收益用於農業

農村的比例，將符合條件的鄉村振興項目納入地方政府債券支持範圍。第二塊是金融投入。主要

是用好再貸款再貼現、差別化存款準備金、差異化金融監管和考核評估等政策，推動金融機構增

加鄉村振興相關領域的貸款投放，重點保障糧食安全信貸資金需求。還有一塊就是社會資本投入

。這方面要健全政府投資與金融、社會投入聯動機制。

第二，加強鄉村人才隊伍建設。一方面著力培養鄉村本土人才。另一方面引導城市人才下鄉

。有序引導大學畢業生到鄉、能人回鄉、農民工返鄉、企業家入鄉，要引導他們到基層一線服務

。

第三，健全鄉村振興推進機制。主要包括三個方面的機制。一是全面落實鄉村振興責任制。

堅持省市縣鄉村五級書記抓鄉村振興。二是完善鄉村振興督查考核機制。將抓黨建促鄉村振興情

況作為市縣鄉黨委書記抓基層黨建述職評議考核的重要內容。三是建立鄉村振興統計監測制度。

加強鄉村振興統計監測，建立客觀反映鄉村振興進展的指標和統計體系，對鄉村振興戰略實施情

況進行適時的、科學的評估。

