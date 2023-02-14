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AH股新聞

14/02/2023 17:41

【北水炒Ｄ乜】淨流出３７﹒６７億元，買美團沽盈富

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指高開７１點，報２１２３５點。最高升７３點報
２１２３７點，最低跌８９點報２１０７４點。恒指收報２１１１３點，跌５０點或０﹒２４％

　　北水全日淨流出３７﹒６７億元，上日淨流入３１﹒８６億元。北水淨買入最多的個股依次
是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、騰盛博藥（０２１３７）；淨賣出最多的依次是
盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）。
　　主板成交９７６﹒７１億元減少１２﹒９％。其中港股通成交３２７﹒９億元，佔總成交
３３﹒６％。
　　美團跌０﹒３４％報１４７﹒７元，北水淨買入１２﹒３億元；快手跌１﹒６６％報
６２﹒２元，北水淨買入３億元；騰盛博藥跌１２﹒２６％報８﹒７３元，北水淨買入０﹒６億
元。
　　盈富基金跌０﹒４７％報２１﹒２４元，北水淨賣出３１億元；恒生中國企業跌０﹒２５％
報７１﹒７６元，北水淨賣出１８﹒９億元；騰訊控股跌２﹒０７％報３７８﹒６元，北水淨賣
出１２﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　１２﹒２８
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒０４
　　騰盛博藥　　　（０２１３７）　　　　　　０﹒５７
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　０﹒３１
　　香港航天科技　（０１７２５）　　　　　　０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－３０﹒９５
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－１８﹒９３
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　－１２﹒３３
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－２﹒４４
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－１﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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