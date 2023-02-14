《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全面推進鄉村振興，加快建設農業強國

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２０２３年中央一號文１３日由新華社受權發布。這份文件題為《關於做好２０２３年全面推進

鄉村振興重點工作的意見》，全文共九個部分，包括：抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供、加

強農業基礎設施建設、強化農業科技和裝備支撐等。



兩融開閘首日，北交所市場成交額增逾六成

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北交所兩融業務昨日正式開閘，市場迎普漲行情，北交所市場成交額較前一個交易日增長６０％

以上。分析人士指，隨著未來北交所兩融標的擴容及推出轉融通制度，北交所兩融交易將會受到

更多投資者青睞。



成渝雙城經濟圈今年將實施２４８個重大項目

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推動成渝地區雙城經濟圈建設聯合辦公室日前發布《共建成渝地區雙城經濟圈２０２３年重大項

目清單》，共納入標誌性重大項目２４８個、總投資３﹒２５萬億元人民幣，２０２３年計劃投

資３３９５﹒３億元人民幣。





《上海證券報》



九方面重點工作全面推進鄉村振興

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２０２３年中央一號文１３日由新華社受權發布。這份文件題為《關於做好２０２３年全面推進

鄉村振興重點工作的意見》，全文共九個部分，包括：抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供、加

強農業基礎設施建設、強化農業科技和裝備支撐等。



「質量」指標折射經濟發展新動能穩步增強

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重大項目投資瞄准高技術產業，高附加值產品出口實現「開門紅」，消費新業態蓬勃發展??今

年以來，拉動經濟增長的「三駕馬車」亮點頗多，從多項「質量」指標可窺見經濟發展的新動能

、新引擎勢頭向好。



全面註冊制壓實中介機構「看門人」責任更精準

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對中介機構的「連坐機制」，將在全面註冊制改革中取消。中證監在《首次公開發行股票註冊管

理辦法（徵求意見稿）》中擬刪除中介機構因某個項目被立案調查，其所有服務的ＩＰＯ、再融

資等項目都不予受理或中止審查的相關要求。





《證券時報》



中央一號文件聚焦全面推進鄉村振興

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２０２３年中央一號文１３日由新華社受權發布。這份文件題為《關於做好２０２３年全面推進

鄉村振興重點工作的意見》，全文共九個部分，包括：抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供、加

強農業基礎設施建設、強化農業科技和裝備支撐等。



經濟復甦信號持續增強

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近期公布的１月物價、金融、ＰＭＩ等多項數據走勢明顯改善，經濟實現「開門紅」。高頻數據

進一步表明，在需求穩步恢復的基礎上，生產端的回暖也在加速。



北交所啟動兩融業務

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昨日是北交所融資融券業務啟動首日，當日北交所個股普漲，走勢平穩，北證５０指數漲

１﹒５５％，報１０５２﹒２２點，顯示市場對北交所兩融業務持歡迎態度。（ｌｃ）

