《經濟通通訊社１４日專訊》中金公司研報指出，周二將公布美國１月ＣＰＩ。美國統計局

上星期調整了ＣＰＩ分項權重與季節因子，計算會推高本月ＣＰＩ環比增速６－８ｂｐ，但對未

來６個月的總體趨勢影響有限。中金大類資產通脹模型顯示美國１月ＣＰＩ環比增速有所上行，

但仍低於一致預期。

分析指，近期市場已經計入較多通脹上行風險，若１月ＣＰＩ與預測一致（即低於市場一致

預期），寬鬆預期可能再升溫，支持股債商品黃金等資產表現。由於統計方法調整與部分分項波

動加大，本次預測不確定性較高。若ＣＰＩ高於預期，可能造成全球大類資產價格擾動，建議逢

低增配黃金與美債。

中國市場方面，中金認為增長效應、反轉效應與估值效應可能支持春季行情再啟動，股票相

對其他大類資產相對佔優。如果海外市場出現擾動，或對國內市場情緒產生一定短期影響，但並

不影響資產價格中期走勢。重申超配Ａ股港股，標配債券，風格偏向小盤成長。（ｄｗ）



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